Karwa Chauth Celeb Look: “मेरा चांद मेरा…”, करवा चौथ पर दिखा बॉलीवुड दीवाज का स्टाइलिश अंदाज, देखें Photos

Karwa Chauth Celeb Look: करवा चौथ 2025 का त्योहार सिर्फ व्रत रखने और चांद देखने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह फैशन का भी एक खास मौका बन गया है। इस साल बी-टाउन की हसीनाओं ने अपने ट्रेडिशनल और ट्रेंडी लुक्स से सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। किसी ने साड़ी पहनकर रॉयल अंदाज दिखाया तो किसी ने सिंपल लेकिन एलीगेंट सूट से नया ट्रेंड सेट किया। आइए, देखते हैं किन बॉलीवुड दीवाज ने अपने लुक्स से करवा चौथ को बना दिया और भी खास।