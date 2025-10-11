Patrika LogoSwitch to English

Karwa Chauth Celeb Look: “मेरा चांद मेरा…”, करवा चौथ पर दिखा बॉलीवुड दीवाज का स्टाइलिश अंदाज, देखें Photos

Karwa Chauth Celeb Look: इस साल बी-टाउन की हसीनाओं ने अपने ट्रेडिशनल और ट्रेंडी लुक्स से सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। किसी ने साड़ी पहनकर रॉयल अंदाज दिखाया तो किसी ने सिंपल लेकिन एलीगेंट सूट से नया ट्रेंड सेट किया।

less than 1 minute read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 11, 2025

Karwa Chauth celeb looks from Bollywood,Karwa Chauth 2025, celebrity Instagram posts,

Traditional yet trendy Bollywood looks for Karwa Chauth|फोटो सोर्स – Patrika.com

Karwa Chauth Celeb Look: करवा चौथ 2025 का त्योहार सिर्फ व्रत रखने और चांद देखने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह फैशन का भी एक खास मौका बन गया है। इस साल बी-टाउन की हसीनाओं ने अपने ट्रेडिशनल और ट्रेंडी लुक्स से सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। किसी ने साड़ी पहनकर रॉयल अंदाज दिखाया तो किसी ने सिंपल लेकिन एलीगेंट सूट से नया ट्रेंड सेट किया। आइए, देखते हैं किन बॉलीवुड दीवाज ने अपने लुक्स से करवा चौथ को बना दिया और भी खास।

Mira Rajput (मीरा राजपूत)

रानी रेड साड़ी और स्टेटमेंट ईयररिंग्स में मीरा राजपूत ने ट्रेडिशनल बहू लुक को ग्लैमरस अंदाज में पेश किया। इंस्टाग्राम पर लिखा – "It’s giving bahu "

Parineeti Chopra (परिणीति चोपड़ा)

सिल्क पिंक सूट और क्रीम दुपट्टे में परिणीति चोपड़ा ने सिंपल लुक को रॉयल टच दिया। उनका यह मिनिमल लेकिन एलिगेंट स्टाइल सभी को भाया।

Shilpa Shetty (शिल्पा शेट्टी)

रेड डिजाइनर साड़ी और डायमंड ज्वेलरी में शिल्पा शेट्टी ने एक क्लासिक और रिच करवा चौथ लुक कैरी किया। उनका स्टाइल हमेशा की तरह रॉयल नजर आया।

Hina Khan (हिना खान)

रेड सिल्क सूट और हेवी गोल्डन ज्वेलरी में हिना खान एकदम ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं। उनका एथनिक अवतार फैंस को बेहद पसंद आया।

Rakul Preet Singh (रकुल प्रीत सिंह)

ऑरेंज साड़ी के साथ डीप V-नेक डिजाइनर ब्लाउज में रकुल प्रीत का लुक फैशनेबल और फेस्टिव दोनों लगा। उन्होंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल का खूबसूरत संतुलन दिखाया।

Mouni Roy (मौनी रॉय)


ऑफ-व्हाइट साड़ी और गोल्डन बॉर्डर में मोनी रॉय बेहद ग्रेसफुल लगीं। बालों में गुलाब के फूल और हल्के मेकअप ने उनके लुक को रॉयल टच दिया।

11 Oct 2025 11:11 am

