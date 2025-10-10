Karwa Chauth 2025 Moonrise Time : चांद कब निकलेगा? करवा चौथ के निर्जला व्रत के 5 नियम, जानिए चांद को अर्घ्य देने की विधि क्या है

सात भाइयों की बहन वीरावती ने अपने माता-पिता के घर पर अपना पहला करवा चौथ व्रत रखा। शाम होते-होते जब वह प्यास और भूख से कमज़ोर हो गई, तो उसके भाइयों ने चिंतित होकर एक चमत्कार किया और चंद्रोदय का अनुकरण करने के लिए एक दर्पण रखा। यह मानकर कि चंद्रमा उदय हो गया है, वीरावती ने समय से पहले ही अपना व्रत तोड़ दिया। दुर्भाग्य से, उसे पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। दुःख से अभिभूत होकर, उसने एक वर्ष तक अटूट श्रद्धा के साथ पूर्ण और विधिपूर्वक करवा चौथ का व्रत रखा। ईश्वर की कृपा से उसके पति पुनर्जीवित हो गए। यह कहानी विश्वास, भक्ति और नियमों के सख्त पालन को दर्शाती है।