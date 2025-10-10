Karwa Chauth 2025 Moonrise Time : चांद कब निकलेगा? करवा चौथ के निर्जला व्रत के 5 नियम, जानिए चांद को अर्घ्य देने की विधि क्या है

Karwa Chauth 2025 moonrise time : जानिए करवाचौथ 2025 में चांद कब निकलेगा, पूजा की विधि, व्रत कथा और अर्घ्य देने का सही तरीका (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Karwa Chauth 2025 Moonrise Time : करवा चौथ पर चंद्रोदय के बाद व्रत तोड़ा जाता है, जो दिन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। महिलाएं सबसे पहले छलनी से चंद्रमा को देखती हैं, जो सकारात्मकता और भक्ति का प्रतीक है। फिर वे कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में चंद्रमा को अर्घ्य (जल) अर्पित करती हैं। इसके बाद, पति अपनी पत्नी को जल या मिठाई का पहला घूंट पिलाकर औपचारिक रूप से व्रत समाप्त करता है। इसके बाद महिलाएं खाती-पीती हैं, अक्सर फल, मिठाई या हल्के नाश्ते से शुरुआत करके दिन भर के व्रत का धीरे-धीरे समापन करती हैं।
आज देश के प्रमुख शहरों में चंद्रोदय का अनुमानित समय इस प्रकार है: दिल्ली और नोएडा - रात 8:13 बजे; चंडीगढ़, लुधियाना और जम्मू - रात 8:08 से 8:11 बजे; कोलकाता - शाम 7:41 बजे; मुंबई – रात 8:55 बजे; बेंगलुरु – रात 8:48 बजे; और हैदराबाद – रात 8:36 बजे।
करवा चौथ व्रत की कथा इस अनुष्ठान का केंद्रबिंदु है। सबसे प्रचलित कथाओं में से एक है वीरावती की कहानी:
सात भाइयों की बहन वीरावती ने अपने माता-पिता के घर पर अपना पहला करवा चौथ व्रत रखा। शाम होते-होते जब वह प्यास और भूख से कमज़ोर हो गई, तो उसके भाइयों ने चिंतित होकर एक चमत्कार किया और चंद्रोदय का अनुकरण करने के लिए एक दर्पण रखा। यह मानकर कि चंद्रमा उदय हो गया है, वीरावती ने समय से पहले ही अपना व्रत तोड़ दिया। दुर्भाग्य से, उसे पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। दुःख से अभिभूत होकर, उसने एक वर्ष तक अटूट श्रद्धा के साथ पूर्ण और विधिपूर्वक करवा चौथ का व्रत रखा। ईश्वर की कृपा से उसके पति पुनर्जीवित हो गए। यह कहानी विश्वास, भक्ति और नियमों के सख्त पालन को दर्शाती है।
पूजा के दौरान यह कथा किसी वृद्ध महिला या पुजारी द्वारा उच्च स्वर में सुनाई जाती है और श्रोता चावल लिए हुए या वाचक को छोटी-छोटी भेंट देते हुए।
शाम को, महिलाएं करवा चौथ पूजा की तैयारी करती हैं। वे जगह की सफाई करती हैं, लाल या पीला कपड़ा बिछाती हैं और देवी पार्वती, भगवान शिव और करवा माता की मूर्तियाँ या चित्र रखती हैं। पूजा की थाली में दीपक, फूल, चावल, मिठाई और जल रखा जाता है। दीया जलाने के बाद, भगवान गणेश और फिर देवताओं की पूजा की जाती है। करवा चौथ कथा सुनाई जाती है, उसके बाद छलनी से चाँद को देखकर, अर्घ्य देकर, और पति द्वारा जल अर्पित करने पर व्रत तोड़ा जाता है।
शाम की पूजा को सही ढंग से करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित सामग्री एकत्र की जाती है:
करवा चौथ पर चांद को अर्घ्य देने से पहले करवा चौथ की कथा जरूर सुन लें।
पूजा की थाली ऐसे तैयार करें: एक थाली लें और उसमें ये छीजें रखें
कलश: पानी से भरा हुआ एक छोटा लोटा (कलश) लें। इसमें एक चांदी का सिक्का और थोड़े से चावल (अक्षत) डाल दें।
अन्य सामग्री: रोली, थोड़े से और चावल, छलनी, आटे का दीपक (मिट्टी का या आटे का दीया), और मिठाई (भोग के लिए)।
चांद देखें: जब चांद निकल आए, तो सबसे पहले छलनी से चांद को देखें।
पति को देखें: चांद के दर्शन करने के बाद, उसी छलनी से अपने पति को भी देखें।
अर्घ्य दें: अब चांद को जल (अर्घ्य) चढ़ाएं।
दीपक और भोग: दीपक दिखाएँ और मिठाई का भोग लगाएँ।
आरती और सींकें: इसके बाद चांद की आरती करें। पूजा पूरी होने पर, चाँद की ओर सात सीकें (पतली तीलियाँ) फेंकें।
व्रत खोलें (पारण): चांद की पूजा खत्म होने के बाद, अपने पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोल लें।
चांद को जल चढ़ाते समय आप यह आसान मंत्र बोलें:
ॐ श्रीं श्रीं चन्द्रमसे नमः
या, इसे और भी सरल तरीके से कहें:
"हे चंद्रदेव, आपको नमस्कार है।"
