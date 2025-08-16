फतेहपुर मकबरा-मंदिर विवाद: उठो इस्लाम के शेरों…सोशल मीडिया पर पोस्ट, हिंदुओं ने किया कीर्तन का आह्वान, दो गिरफ्तार

फतेहपुर में मकबरा विवाद को लेकर तनाव के बीच पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में केस दर्ज किया। इन पोस्टों को तुरंत हटा दिया गया है। शहर में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार, पहला मामला @up-71 fatehpur नामक एक सोशल मीडिया आईडी से जुड़ा है। इस आईडी से "haq_ki_awajjj" शीर्षक के तहत एक भड़काऊ पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट में लिखा गया था, "16 अगस्त को सब लोग फतेहपुर मकबरे के पास हाजिर हों, उठो इस्लाम के शेरों, उठने का वक्त है, चलो फतेहपुर…।"
इसके अलावा, मोहम्मद मुजफ्फर इमरान नाम के एक और यूजर ने महिलाओं के अर्धनग्न फोटो के साथ भड़काऊ टिप्पणियां पोस्ट कीं। तीसरे मामले में, अखंड प्रताप सिंह नामक यूजर ने एक समुदाय विशेष के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की।
पुलिस के मुताबिक, इन तीनों मामलों का संज्ञान लेते हुए तत्काल केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इन भड़काऊ पोस्टों को सोशल मीडिया से हटवा दिया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। उधर, 16 अगस्त को हिंदू संगठनों ने मकबरे में कीर्तन करने का आह्वान किया है।
जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मकबरा विवाद स्थल पर धारा 144 लागू कर दी है। इसके साथ ही, जन्माष्टमी का त्योहार होने के कारण सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मकबरे के चारों ओर ट्रिपल-लेयर बैरिकेडिंग की गई है और 500 मीटर के दायरे में 5 थानों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। कोतवाली प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की भड़काऊ सामग्री को आगे न बढ़ाएं और अफवाहों से बचें।
11 अगस्त को फतेहपुर के मकबरे पर तब तनाव बढ़ गया, जब बजरंग दल और हिंदू महासभा समेत करीब 2 हजार हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने मकबरे को मंदिर बताकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। कार्यकर्ता मकबरे के अंदर पहुंचे और पूजा करने लगे। मकबरे पर भगवा झंडा और पूजा-पाठ देख मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। करीब डेढ़ हजार की संख्या में मुस्लिम ईदगाह पहुंच गए। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव होने लगा। बवाल इतना बढ़ा कि 10 थानों की फोर्स बुलाई गई। इसके बाद हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मकबरे से 500 मीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। इसके बाद से पुलिस लगातार निगरानी कर रही है।