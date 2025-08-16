फतेहपुर मकबरा-मंदिर विवाद: उठो इस्लाम के शेरों…सोशल मीडिया पर पोस्ट, हिंदुओं ने किया कीर्तन का आह्वान, दो गिरफ्तार

11 अगस्त को फतेहपुर के मकबरे पर तब तनाव बढ़ गया, जब बजरंग दल और हिंदू महासभा समेत करीब 2 हजार हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने मकबरे को मंदिर बताकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। कार्यकर्ता मकबरे के अंदर पहुंचे और पूजा करने लगे। मकबरे पर भगवा झंडा और पूजा-पाठ देख मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। करीब डेढ़ हजार की संख्या में मुस्लिम ईदगाह पहुंच गए। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव होने लगा। बवाल इतना बढ़ा कि 10 थानों की फोर्स बुलाई गई। इसके बाद हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मकबरे से 500 मीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। इसके बाद से पुलिस लगातार निगरानी कर रही है।