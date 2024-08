पहली बार एक पत्नी ने पति को बांधी थी राखी, जानें पूरी पौराणिक कहानी

Rakshabandhan ki history in hindi: सावन पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला रक्षाबंधन त्योहार पूरे देश में उत्साह से मनाया जाता है। इसमें बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और उसके उन्नति दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले एक पत्नी ने पति को राखी बांधी थी। फिर बाद में भगवान श्रीकृष्ण के समय यह भाई-बहन का त्योहार बन गया। आइये जानते हैं रक्षाबंधन की पौराणिक कथा ( first time wife tied Rakhi to husband) ..