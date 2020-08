UP Shadi Anudan Yojana: लड़कियों को 18 वर्ष के बाद मिलेंगे 51,000 रुपये, ऐसे उठाएं फायदा

-UP Shadi Anudan Yojana: लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ( UP Govt Scheme ) कई तरह की योजनाएं चला रही है। -इसी कड़ी में गरीब लड़कियों की शादी में आर्थिक मदद के लिए उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना ( UP Shadi Anudan Yojana Details ) शुरू की गई। -इस योजना के तहत 18 वर्ष के बाद लड़की के शादी ( Marriage ) लायक होने पर 51,000 रुपये की मदद दी जाती है।

UP Shadi Anudan Yojana: लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ( UP Govt Scheme ) कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में गरीब लड़कियों की शादी में आर्थिक मदद के लिए उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना ( UP Shadi Anudan Yojana Details ) शुरू की गई। इस योजना के तहत 18 वर्ष के बाद लड़की के शादी ( Marriage ) लायक होने पर 51,000 रुपये की मदद दी जाती है। इसी तरह भाग्यलक्ष्मी योजना ( UP Bhagya Lakshmi Yojana ) के तहत बेटियों को उसके जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक का खर्चा सरकार उठाती है। इसका मकसद लड़कियों के भविष्य को मजबूत करना, उनकी पढ़ाई-लिखाई में आर्थिक मदद करना है।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना में 18 साल बाद लड़की को शादी की उम्र में 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन, शादी के लिए उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार से 2 लड़कियां अनुदान पाने की पात्र होंगी।

योजना का मकसद

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता करना है, जो पैसों की तंगी के कारण अपनी बेटी की शादी समय पर या ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं।इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार की लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद देगी।

कैसे मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ केवल यूपी के मूल निवासी ले सकते हैं। इसके लिए ग्रामीण इलाकों के परिवार की आमदनी 46,080 रुपये और शहरी परिवार की सालाना आय 56,460 रुपये होनी चाहिए। सरकार द्वारा दिए जाने वाले इस पैसे को तभी निकला जा सकता है जब बेटी की शादी हो। यूपी विवाह अनुदान योजना के तहत आवेदन शादी के 90 दिन पहले या फिर 90 दिन बाद तक ही किया जा सकता है।

यहां करें आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर नए रजिस्ट्रेशन के ऑपशन के नीचे आपको अपनी जाति के अनुसार नीचे दिए गए विकल्प में से एक विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।