12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

फूड

Independence Day Special Sweets: तीन रंग, एक स्वाद, स्वतंत्रता दिवस पर बनाएं ड्राई फ्रूट्स वाली तिरंगा मिठाई

Independence Day Special Sweets: इस स्वतंत्रता दिवस केवल आजादी का दिन ही न मनाएं, बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बीमारियों से दूर और आजाद रखें। इस 15 अगस्त घर पर बनाएं ये रंग-बिरंगी मिठाइयाा और सबको कहें "स्वतंत्रता का स्वाद मीठा होता है!"

भारत

MEGHA ROY

Aug 12, 2025

independence day dessert ideas, Independence Day Special Recipes, स्वतंत्रता दिवस ,
Homemade Tiranga sweets with dry fruits फोटो सोर्स – Gemini @AI

Independence Day Special Sweets Idea: हर साल 15 अगस्त को हर भारतीय आजादी का ये पर्व गर्व और उमंग के साथ मनाता है और मनाए भी क्यों न इस बार हम अपनी देश की आजादी का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ऐसे में इस दिन अपने सेहत को भी रखें बीमारियों से आजाद। खाएं कुछ हेल्दी और स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाइयां,तो इस खास दिन को और भी यादगार बनाने के लिए क्यों न मिठास और रंगों से सजी एक खास तिरंगा मिठाई बनाई जाए? जो स्वाद और देशभक्ति दोनों का अनोखा संगम बनाते हैं।इस बार घर पर बनाएं कुछ हेल्दी और टेस्टी ड्राई फ्रूट्स से बनी तिरंगा मिठाई, जो दिखने में सुंदर, खाने में लाजवाब और सेहत के लिए फायदेमंद है।

Independence Day Food Ideas: तीन बेस्ट तिरंगा ड्राई फ्रूट्स मिठाई रेसिपीज

ये भी पढ़ें

Independence Day: 2025 में मनाया जाएगा 78वां या 79वां स्वतंत्रता दिवस? जानें सही जवाब
लाइफस्टाइल
Independence Day , 78th or 79th Independence Day ,

तिरंगा काजू कतली रोल

स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर मिठाई में देशभक्ति का स्वाद जोड़ना हो तो तिरंगा काजू कतली रोल एक बेहतरीन विकल्प है। काजू पाउडर और चाशनी से तैयार इस मिठाई में तीन रंगों का आकर्षण झलकता है ।केसरिया के लिए गाजर प्यूरी, सफेद के लिए सादा काजू और हरे के लिए पिस्ता पाउडर। इन तीनों परतों को पतला बेलकर एक-दूसरे पर रखा जाता है और रोल बनाकर ठंडा होने के बाद काटा जाता है।

तिरंगा नारियल बर्फी

नारियल की खुशबू और कंडेंस्ड मिल्क की मिठास से बनी यह बर्फी बेहद मुलायम और स्वादिष्ट होती है। इसमें हरा रंग पुदीना पेस्ट या फूड कलर से, सफेद रंग नारियल के प्राकृतिक रंग से और केसरिया रंग फूड कलर से तैयार किया जाता है। तीनों परतें एक-एक करके जमाई जाती हैं और ठंडा होने पर परोसने के लिए खूबसूरत तिरंगे टुकड़े तैयार हो जाते हैं।

ड्राई फ्रूट्स तिरंगा लड्डू

स्वास्थ्यवर्धक और एनर्जी से भरपूर यह लड्डू ड्राई फ्रूट्स, खजूर और नारियल से तैयार किया जाता है। पुदीना पेस्ट से हरी, गाजर प्यूरी से केसरिया और बिना रंग के सफेद परत बनाकर तीन रंगों में ढाला जाता है। हर रंग के छोटे गोले बनाकर उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है, जिससे लड्डू न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन बल्कि देखने में भी देशभक्ति का एहसास दिलाते हैं।

ये भी पढ़ें

अपने अंतिम समय में Bhagat Singh कौन सी किताब पढ़ रहे थे? वो 3 किताबें जो उनकी सबसे प्रिय रही
शिक्षा
Bhagat Singh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Independence Day 2025/ स्‍वतंत्रता दिवस 2025

लाइफस्टाइल

Updated on:

12 Aug 2025 12:37 pm

Published on:

12 Aug 2025 12:36 pm

Hindi News / Lifestyle News / Food / Independence Day Special Sweets: तीन रंग, एक स्वाद, स्वतंत्रता दिवस पर बनाएं ड्राई फ्रूट्स वाली तिरंगा मिठाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.