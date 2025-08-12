Independence Day Special Sweets: तीन रंग, एक स्वाद, स्वतंत्रता दिवस पर बनाएं ड्राई फ्रूट्स वाली तिरंगा मिठाई

Independence Day Special Sweets Idea: हर साल 15 अगस्त को हर भारतीय आजादी का ये पर्व गर्व और उमंग के साथ मनाता है और मनाए भी क्यों न इस बार हम अपनी देश की आजादी का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ऐसे में इस दिन अपने सेहत को भी रखें बीमारियों से आजाद। खाएं कुछ हेल्दी और स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाइयां,तो इस खास दिन को और भी यादगार बनाने के लिए क्यों न मिठास और रंगों से सजी एक खास तिरंगा मिठाई बनाई जाए? जो स्वाद और देशभक्ति दोनों का अनोखा संगम बनाते हैं।इस बार घर पर बनाएं कुछ हेल्दी और टेस्टी ड्राई फ्रूट्स से बनी तिरंगा मिठाई, जो दिखने में सुंदर, खाने में लाजवाब और सेहत के लिए फायदेमंद है।
स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर मिठाई में देशभक्ति का स्वाद जोड़ना हो तो तिरंगा काजू कतली रोल एक बेहतरीन विकल्प है। काजू पाउडर और चाशनी से तैयार इस मिठाई में तीन रंगों का आकर्षण झलकता है ।केसरिया के लिए गाजर प्यूरी, सफेद के लिए सादा काजू और हरे के लिए पिस्ता पाउडर। इन तीनों परतों को पतला बेलकर एक-दूसरे पर रखा जाता है और रोल बनाकर ठंडा होने के बाद काटा जाता है।
नारियल की खुशबू और कंडेंस्ड मिल्क की मिठास से बनी यह बर्फी बेहद मुलायम और स्वादिष्ट होती है। इसमें हरा रंग पुदीना पेस्ट या फूड कलर से, सफेद रंग नारियल के प्राकृतिक रंग से और केसरिया रंग फूड कलर से तैयार किया जाता है। तीनों परतें एक-एक करके जमाई जाती हैं और ठंडा होने पर परोसने के लिए खूबसूरत तिरंगे टुकड़े तैयार हो जाते हैं।
स्वास्थ्यवर्धक और एनर्जी से भरपूर यह लड्डू ड्राई फ्रूट्स, खजूर और नारियल से तैयार किया जाता है। पुदीना पेस्ट से हरी, गाजर प्यूरी से केसरिया और बिना रंग के सफेद परत बनाकर तीन रंगों में ढाला जाता है। हर रंग के छोटे गोले बनाकर उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है, जिससे लड्डू न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन बल्कि देखने में भी देशभक्ति का एहसास दिलाते हैं।