Durand Cup 2025: जीत का लय बरकरार रखने उतरेगी ईस्ट बंगाल एफसी, इंडियन एयरफोर्स टीम से मुकाबला

डूरंड कप के 134वें संस्करण में अपने पहले दो मैच जीतने के बाद, ईस्ट बंगाल एफसी अब ग्रुप-ए में जीत की लय बनाए रखने के इरादे से रविवार को किशोर भारती क्रीड़ांगन में इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम से भिड़ेगी। पहले दो मैच जीतने के कारण ‘रेड एंड गोल्ड्स’ पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। बुधवार को नामधारी एफसी पर 1-0 की जीत ने सुनिश्चित कर दिया कि रविवार के परिणाम चाहे जो भी हों, वे ग्रुप में शीर्ष पर रहेंगे, क्योंकि नामधारी पर उनकी बढ़त का पूरा फायदा उन्हें मिला है।