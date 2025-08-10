10 अगस्त 2025,

रविवार

फुटबॉल

Durand Cup 2025: जीत का लय बरकरार रखने उतरेगी ईस्ट बंगाल एफसी, इंडियन एयरफोर्स टीम से मुकाबला

दोनों टीमें पिछले साल के डूरंड कप में विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में भिड़ी थीं, जिसमें रेड एंड गोल्ड्स ने 3-1 से जीत हासिल की थी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 10, 2025

जीत के इरादे से इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ उतरेगी ईस्ट बंगाल एफसी (फोटो- IANS )
जीत के इरादे से इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ उतरेगी ईस्ट बंगाल एफसी (फोटो- IANS )

डूरंड कप के 134वें संस्करण में अपने पहले दो मैच जीतने के बाद, ईस्ट बंगाल एफसी अब ग्रुप-ए में जीत की लय बनाए रखने के इरादे से रविवार को किशोर भारती क्रीड़ांगन में इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम से भिड़ेगी। पहले दो मैच जीतने के कारण ‘रेड एंड गोल्ड्स’ पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। बुधवार को नामधारी एफसी पर 1-0 की जीत ने सुनिश्चित कर दिया कि रविवार के परिणाम चाहे जो भी हों, वे ग्रुप में शीर्ष पर रहेंगे, क्योंकि नामधारी पर उनकी बढ़त का पूरा फायदा उन्हें मिला है।

ईबी ने 23 जुलाई को साउथ यूनाइटेड एफसी पर 5-0 की शानदार जीत के साथ डूरंड कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद नामधारी एफसी के खिलाफ एक प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए उन्होंने गोल करने के कई मौके बनाए। हालांकि मैच 1-0 से ही खत्म हुआ। इस मुकाबले में मोरक्को के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और डेब्यू कर रहे हमीद अहदाद ने साथी डेब्यू खिलाड़ी मिगुएल फिगुएरा के कॉर्नर पर 68वें मिनट में हेडर से गोल किया।

पिछली बार मिली थी ईस्ट बंगाल को जीत

दो मैचों में छह गोल करके और कोई भी गोल न खाकर ईस्ट बंगाल का गोल अंतर +6 है। दोनों टीमें पिछले साल के डूरंड कप में विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में भिड़ी थीं, जिसमें रेड एंड गोल्ड्स ने 3-1 से जीत हासिल की थी। दूसरी ओर, इंडियन एयर फोर्स टीम क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। उसने दो मैचों (साउथ यूनाइटेड एफसी के खिलाफ 3-3 से ड्रॉ और नामधारी एफसी से 4-2 से हार) में एकमात्र अंक हासिल किया है।

टीम के मैच से एक दिन पहले अभ्यास सत्र के दौरान ईस्ट बंगाल के मुख्य कोच ऑस्कर ब्रुजोन ने कहा, "हमने पहले दो मैचों में दबदबा बनाकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। हालांकि, हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। हमें एक और अच्छे प्रदर्शन के साथ अपनी जीत की लय बनाए रखनी होगी। सिर्फ दो या तीन मैचों को छोड़कर, इस डूरंड कप का हर मैच बेहद प्रतिस्पर्धी रहा है।"

