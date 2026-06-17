FIFA World Cup 2026: इराक के एयमन हुसैन ने अपनी ही टीम के खिलाफ किया गोल, नोर्वे ने जीत के साथ फ्रांस को छोड़ा पीछे

इस मुकाबले में इराक के इमान हुसैन ने अपनी टीम के लिए तो गोल किया ही, साथ ही नॉर्वे के लिए भी गोल कर दिया। इंजरी टाइम में हुसैन के गोल की बदौलत इराक की हार का अंतर बढ़ गया, हालांकि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि आखिरी पल तक भी इराक हार को बदलने में नाकामयाब थी। जब हुसैन ने आत्मघाती गोल किया, तब मैच 90+6 मिनट में चल रहा था और गोल के बाद ही मैच खत्म हो गया। उस गोल से पहले नोर्वे 3-1 से आगे थी।