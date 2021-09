Redmi Earbuds 3 Pro: Xiaomi ने भारत में लॉन्च किए नए वायरलैस ईयरबड्स, जानिए डिटेल्स

नई दिल्ली। चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी शाओमी (Xiaomi) सिर्फ स्मार्टफोन तक ही सीमित नहीं रही।शाओमी स्मार्टफोन्स के साथ टीवी, ईयरफोन्स, पावर-बैंक, स्मार्टवाॅच, ब्लूटूथ स्पीकर आदि गैजेट्स भी बनाती है। हाल ही में शाओमी ने अपने नए वायरलैस ईयरबड्स Redmi Earbuds 3 Pro भारत में लॉन्च किए। ये ईयरबड्स शाओमी के नए स्मार्टफोन Redmi 10 Prime के साथ ही लॉन्च किए गए है। Redmi India ने ट्वीट करके इस लॉन्च के बारे में जानकारी दी।

Super pleased to introduce the shiny new #RedmiEarbuds3Pro 🖤 Jam 🎶 Connect 👬 Flaunt it off 💁 Get ready for a new age of audio experience 🙌 pic.twitter.com/VCvT6uJBPP

Redmi Earbuds 3 Pro के फीचर्स

आइए एक नज़र डालते है शाओमी (Xiaomi ) के नए ईयरबड्स के फीचर्स पर।

कीमत और सेल

Redmi Earbuds 3 Pro की कीमत 2,999 रुपये है। ये व्हाइट, ब्लू और पिंक 3 रंगों में उपलब्ध होंगे। इन ईयरबड्स की सेल 9 सितम्बर 2021 से mi.com, Mi Home और इसके स्टोर्स के साथ ही अमेज़न वेबसाइट पर भी मिलेंगे। Redmi India ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी।

Now for the price 🤘#RedmiEarbuds3Pro is available at a special price of ₹2999 only 🤯



Will be available soon on https://t.co/cwYEXdVQIo, Amazon, Mi Home and Offline stores 💯 pic.twitter.com/yVRVmEcxmJ