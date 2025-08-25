Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गरियाबंद

CG News: शौच करने गए गांववाले पर भालू का हमला, नाखून-पंजों से हमला कर किया घायल

CG News: नुकीले पंजों और दांतों से हमला इतना खतरनाक था कि धनेश लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।

गरियाबंद

Love Sonkar

Aug 25, 2025

CG News: शौच करने गए गांववाले पर भालू का हमला, नाखून-पंजों से हमला कर किया घायल
शौच करने गए गांववाले पर भालू का हमला (Photo Patrika)

CG News: गरियाबंद जिले की ग्राम पंचायत मुड़ीपानी के कुमारपारा इलाके में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। रोज की तरह सुबह शौच के लिए निकले 48 साल के धनेश कुमार पर भालू ने हमला कर दिया। यह हादसा मलेवाडोंगर की तलहटी में हुआ, जहां धनेश का सामना अचानक भालू से हो गया।

ग्रामीणों के अनुसार, भालू ने धनेश पर बुरी तरह हमला किया। उसके नुकीले पंजों और दांतों से हमला इतना खतरनाक था कि धनेश लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने डंडों और पत्थरों से किसी तरह भालू को भगाया।

इसके बाद धनेश को घायल हालत में गांव लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया। इस हमले के बाद कुमारपारा सहित आसपास के गांवों में डर का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कुछ महीनों से जंगल से जानवरों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। खासकर सुबह और शाम के समय जब लोग खेतों या जंगल की ओर जाते हैं, तो किसी भी समय हमला हो सकता है। महिलाएं और बच्चे अब अकेले बाहर जाने से डरने लगे हैं।

ये भी पढ़ें

CG News: सर्च ऑपरेशन के दौरान बस्तर फाइटर जवान पर भालू का हमला, मेकॉज में भर्ती…
नारायणपुर
बस्तर फाइटर जवान पर भालू ने किया हमला (Photo source- Patrika)

वन विभाग पर सवाल

घटना की जानकारी तुरंत परसुली वन परिक्षेत्र के अधिकारियों को दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की गश्त सिर्फ कागजों में चल रही है। असल में ग्रामीणों को जंगली जानवरों से खुद ही निपटना पड़ रहा है। गांववालों ने वन विभाग से मांग की है कि क्षेत्र में नियमित गश्त की जाए। रात में विशेष चौकसी बढ़ाई जाए। जरूरत पड़ने पर ट्रैंकुलाइजर टीम की तैनाती की जाए, ताकि जंगली जानवरों को शांत कर पकड़ा जा सके और इंसानों की जान बचाई जा सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2025 11:00 am

Published on:

25 Aug 2025 10:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: शौच करने गए गांववाले पर भालू का हमला, नाखून-पंजों से हमला कर किया घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.