CG News: शौच करने गए गांववाले पर भालू का हमला, नाखून-पंजों से हमला कर किया घायल

घटना की जानकारी तुरंत परसुली वन परिक्षेत्र के अधिकारियों को दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की गश्त सिर्फ कागजों में चल रही है। असल में ग्रामीणों को जंगली जानवरों से खुद ही निपटना पड़ रहा है। गांववालों ने वन विभाग से मांग की है कि क्षेत्र में नियमित गश्त की जाए। रात में विशेष चौकसी बढ़ाई जाए। जरूरत पड़ने पर ट्रैंकुलाइजर टीम की तैनाती की जाए, ताकि जंगली जानवरों को शांत कर पकड़ा जा सके और इंसानों की जान बचाई जा सके।