CG News: शौच करने गए गांववाले पर भालू का हमला, नाखून-पंजों से हमला कर किया घायल

CG News: गरियाबंद जिले की ग्राम पंचायत मुड़ीपानी के कुमारपारा इलाके में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। रोज की तरह सुबह शौच के लिए निकले 48 साल के धनेश कुमार पर भालू ने हमला कर दिया। यह हादसा मलेवाडोंगर की तलहटी में हुआ, जहां धनेश का सामना अचानक भालू से हो गया।
ग्रामीणों के अनुसार, भालू ने धनेश पर बुरी तरह हमला किया। उसके नुकीले पंजों और दांतों से हमला इतना खतरनाक था कि धनेश लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने डंडों और पत्थरों से किसी तरह भालू को भगाया।
इसके बाद धनेश को घायल हालत में गांव लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया। इस हमले के बाद कुमारपारा सहित आसपास के गांवों में डर का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कुछ महीनों से जंगल से जानवरों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। खासकर सुबह और शाम के समय जब लोग खेतों या जंगल की ओर जाते हैं, तो किसी भी समय हमला हो सकता है। महिलाएं और बच्चे अब अकेले बाहर जाने से डरने लगे हैं।
घटना की जानकारी तुरंत परसुली वन परिक्षेत्र के अधिकारियों को दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की गश्त सिर्फ कागजों में चल रही है। असल में ग्रामीणों को जंगली जानवरों से खुद ही निपटना पड़ रहा है। गांववालों ने वन विभाग से मांग की है कि क्षेत्र में नियमित गश्त की जाए। रात में विशेष चौकसी बढ़ाई जाए। जरूरत पड़ने पर ट्रैंकुलाइजर टीम की तैनाती की जाए, ताकि जंगली जानवरों को शांत कर पकड़ा जा सके और इंसानों की जान बचाई जा सके।