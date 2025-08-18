CG News: पत्नी से झगड़ा कर 33 केवी ट्रांसफार्मर के खंभे पर चढ़ा युवक, मचा हड़कंप

CG News: नगर के देवार पारा में बिजली दतर के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक शराबी युवक अपने पत्नी से झगड़ा कर 33 केवी ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया। करीब डेढ़ घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा ने पूरे मोहल्ले की सांसें रोक दीं थी। लोग दहशत में थे कि कहीं युवक करंट की चपेट में न आ जाए। हालांकि, पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया।
जानकारी के अनुसार फिंगेश्वर के देवार मोहल्ला निवासी शंभू देवार का अपनी पत्नी से किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद नशे के हालत में युवक गुस्से में आकर मोहल्ले में लगे ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया और जान देने की जिद करने लगा। पहले तो आसपास के लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। बाद में मामला समझ में आया। बता दें कि जैसे ही युवक खंभे पर चढ़ने लगा, कुछ लोगों ने उसे देख लिया। लोगों ने सबसे पहले बिजली दतर को सूचना देकर बिजली आपूर्ति बंद करवाने की सूचना दिए।
हालांकि बिजली पहले से ही बंद थी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया गया। जैसे ही पुलिस उसे नीचे उतारती, वह पैरों को कैंची की तरह रखकर खंभे पर लटक जाता। कहता कि मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहता। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। पुलिस उसे समझाती रही, लेकिन वह नहीं मान रहा था। बाद में उसे पकड़कर किसी तरह नीचे उतारा गया। पुलिस ने युवक को समझाइश दी और घर भेज दिया।