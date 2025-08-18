CG News: पत्नी से झगड़ा कर 33 केवी ट्रांसफार्मर के खंभे पर चढ़ा युवक, मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार फिंगेश्वर के देवार मोहल्ला निवासी शंभू देवार का अपनी पत्नी से किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद नशे के हालत में युवक गुस्से में आकर मोहल्ले में लगे ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया और जान देने की जिद करने लगा। पहले तो आसपास के लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। बाद में मामला समझ में आया। बता दें कि जैसे ही युवक खंभे पर चढ़ने लगा, कुछ लोगों ने उसे देख लिया। लोगों ने सबसे पहले बिजली दतर को सूचना देकर बिजली आपूर्ति बंद करवाने की सूचना दिए।