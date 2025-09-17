CG News: भाजपा नेता महेश कश्यप को पास्को एक्ट में 5 साल की सजा, नाबालिग से की थी छेड़छाड़

जानकारी के मुताबिक 3 जून 2022 को नाबालिग मैदान में खेल रही थी, इसी दौरान भाजपा नेता महेश कश्यप आया और उसे बहला-फुसलाकर बाइक से घर ले गया वहां उसने दो हजार रुपए का लालच देकर कपड़े उतारने के लिए दबाव बनाया और छेड़छाड़ की। डर से पीड़िता भागी और परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद 4 जून को मामला मैनपुर थाने पहुंचा। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी को 4 जून से एक जुलाई तक 27 दिन जेल में रहना पड़ा। सूत्रो के मुताबिक सुनवाई के दौरान गवाहों को प्रभावित करने की भी कोशिश की गई, जिससे कई गवाह होस्टाइल हो गए।