CG Meat Shop Close News: यहां 9 दिन बंद रहेंगी मटन की दुकानें, खुले में मांस काटने पर पूरी तरह रोक… जानें वजह

बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि नगर क्षेत्र में अब खुले में मांस काटने और बेचने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का कहना है कि खुले में मांस काटने से आमजन की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इस पर नगर के सभी मांस व्यवसायियों ने सहमति जताई। नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नवरात्र के नौ दिनों तक सभी मांस की दुकानें बंद रहेंगी। मांस व्यवसायियों ने दुकानों के अंदर मांस रखने एवं काटने की उचित व्यवस्था बनाने के लिए दशहरा तक का समय मांगा, जिसे प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है।