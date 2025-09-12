CG Meat Shop Close News: यहां 9 दिन बंद रहेंगी मटन की दुकानें, खुले में मांस काटने पर पूरी तरह रोक… जानें वजह

CG Meat Shop Close News: गोबरा-नवापारा नगर पालिका क्षेत्र में नवरात्र के अवसर पर मटन की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। नगर पालिका प्रशासन ने इस संबंध में शुक्रवार को मांस विक्रेताओं की बैठक आयोजित की, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि नगर क्षेत्र में अब खुले में मांस काटने और बेचने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का कहना है कि खुले में मांस काटने से आमजन की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इस पर नगर के सभी मांस व्यवसायियों ने सहमति जताई। नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नवरात्र के नौ दिनों तक सभी मांस की दुकानें बंद रहेंगी। मांस व्यवसायियों ने दुकानों के अंदर मांस रखने एवं काटने की उचित व्यवस्था बनाने के लिए दशहरा तक का समय मांगा, जिसे प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है।
नगरपालिका सभागार में हुई इस बैठक में नपा अध्यक्ष ओमकुमारी-संजय साहू, उपाध्यक्ष भूपेंद्र सोनी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी लवकेश पैकरा, पार्षद जीना निषाद, जग्गू यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता धीरज साहू सहित नगर के प्रमुख मांस व्यवसायी मौजूद रहे।
नगर पालिका ने मांस विक्रेताओं से अपील की है कि वे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और निर्धारित समय सीमा के भीतर दुकानों के अंदर मांस काटने और रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रशासन का कहना है कि यह कदम नगर में स्वच्छता बनाए रखने और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।