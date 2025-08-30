CG News: बोलेरो पिकअप के चपेट में आया स्कूली छात्र, बाल-बाल बचा, प्रबंधन ने पल्ला झाड़ा

CG News: शुक्रवार सुबह एक स्कूली बच्चे के साथ बड़ी घटना होते-होते टल गई। गनीमत रही की टक्कर जोर की नहीं थी, नहीं तो आज बड़ी अनहोनी हो जाती। पूरी घटना द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले छात्र नागेश्वर नेताम निवासी ग्राम छुईहा की है। जो रोज की तरह बस में सवार होकर स्कूल के लिए निकला था और बस ड्राइवर द्वारा बाकी बच्चों के लेने के लिए द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल की बस तौरेंगा गांव में सड़क किनारे बस को खड़ा किया था।
इसी बीच कक्षा 4थी का छात्र नागेश्वर नेताम बस से उतरकर पास के दुकान में कुछ सामान लेने सड़क की दूसरी तरफ स्थित दुकान जा रहा था। इसी बीच जतमई मार्ग तरफ से सड़क निर्माण कंपनी की तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बच्चा के हाथ एवं सिर में चोट आई है। जिसे देखकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया और बस और बोलोरो को ग्रामीण रोके रखा। इस बीच बच्चे के पालक को जानकारी दी गई वे भी मौके पर पहुंच गए और ड्राइवर कंडक्टर की लापरवाही पर खरी खोटी सुनाई और अपने बच्चे को इलाज के लिए साथ ले गए।
एडीबी प्रोजेक्ट के सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों का तेज स्पीड के कारण अंचल के लोग खफा हैं। यहां भी कंपनी के जिम्मेदारों द्वारा सुधार नहीं किया गया है, जिसके वजह से सड़क किनारे के आने वाले गांव के लोगों में खतरा बना रहता है। इस प्रकार ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंधन और सड़क निर्माण कंपनी को समझाइश दी है कि ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो नहीं तो आगे उच्च कार्यालय में शिकायत की जाएगी। इस घटना के बारे में सड़क निर्माण कंपनी के जिम्मेदारों से बात की गई तो उन्होंने ड्राइवर के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही।
स्कूल प्रबंधन ने पल्ला झाड़ा
जब इस बारे में द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल हिंदी मीडियम अमलीडीही के प्रबंधक विवेक पटेल से बात की तो उन्होंने इस पूरी घटना में कुछ भी बोलने से पहले इनकार करते हुए पल्ला झाड़ लिया। और मीडिया को बाइट देने से मना कर दिया फिर उन्होंने बोला कि इस घटना की जानकारी मैं अपने स्कूल संचालक आर्या को दूंगा और उसके बाद ही आपको कुछ बता पाऊंगा।