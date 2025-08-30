CG News: बोलेरो पिकअप के चपेट में आया स्कूली छात्र, बाल-बाल बचा, प्रबंधन ने पल्ला झाड़ा

इसी बीच कक्षा 4थी का छात्र नागेश्वर नेताम बस से उतरकर पास के दुकान में कुछ सामान लेने सड़क की दूसरी तरफ स्थित दुकान जा रहा था। इसी बीच जतमई मार्ग तरफ से सड़क निर्माण कंपनी की तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बच्चा के हाथ एवं सिर में चोट आई है। जिसे देखकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया और बस और बोलोरो को ग्रामीण रोके रखा। इस बीच बच्चे के पालक को जानकारी दी गई वे भी मौके पर पहुंच गए और ड्राइवर कंडक्टर की लापरवाही पर खरी खोटी सुनाई और अपने बच्चे को इलाज के लिए साथ ले गए।