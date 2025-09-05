Crime News: 16 साल की किशोरी 6 माह की हुई गर्भवती, मेडिकल जांच में हुआ बड़ा खुलासा, जानें पूरा मामला…

मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी किशन गोड़ ने 16 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर उससे शादी करने का झांसा दिया। अपनी पत्नी बनाकर रखने की बात कही। इसी बहकावे में लेकर उसने किशोरी के साथ समय-समय पर लंबे वक्त तक शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान किशोरी गर्भवती हो गई। लगातार तबियत खराब रहने की वजह से परिवार ने मेडिकल जांच कराई तो किशोरी के गर्भवती होने का खुलासा हुआ।