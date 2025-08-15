CG Crime: नशे में धुत शिक्षक की करतूत, कार से छात्र को कुचलने की कोशिश,

CG Crime: नगर के शासकीय ठाकुर दलगंजन सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला के एक शिक्षक द्वारा शराब के नशे में धुत होकर कार चलाते हुए एक छात्र को अपनी चपेट में लेने का दु:साहस करने का मामला प्रकाश में आया हैं। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में 12 वीं पढ़ने वाले देवांश धुर्वे छुट्टी के बाद अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा था कि पीछे से नगर के ठाकुर दलगंजन उच्चतर माध्यमिक शाला के शिक्षक खोवा दीवान अपनी कार से देवांश को लगभग चपेट में लेने कार को आगे बढ़ाए ही था कि देवांश एकदम से हड़बड़ाकर साईड हो गया और दुर्घटना ग्रस्त होने से बाल बाल बचा।