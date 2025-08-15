CG Crime: नशे में धुत शिक्षक की करतूत, कार से छात्र को कुचलने की कोशिश,

CG Crime: नगर के शासकीय ठाकुर दलगंजन सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला के एक शिक्षक द्वारा शराब के नशे में धुत होकर कार चलाते हुए एक छात्र को अपनी चपेट में लेने का दु:साहस करने का मामला प्रकाश में आया हैं। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में 12 वीं पढ़ने वाले देवांश धुर्वे छुट्टी के बाद अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा था कि पीछे से नगर के ठाकुर दलगंजन उच्चतर माध्यमिक शाला के शिक्षक खोवा दीवान अपनी कार से देवांश को लगभग चपेट में लेने कार को आगे बढ़ाए ही था कि देवांश एकदम से हड़बड़ाकर साईड हो गया और दुर्घटना ग्रस्त होने से बाल बाल बचा।
कार में स्कूल के कुछ छात्र भी बैठे थे। शिक्षक खोवा दीवान कार से उतरकर देवांश के साथ अनाप-शनाप गाली गलौच करने लगा। बताया गया कि उस समय शिक्षक फुल नशे में था। देवांश एवं उसके साथ चल रहे छात्रों ने खोवा दीवान को समझाने का काफी प्रयास किया। परंतु नशे की हालात में शिक्षक दीवान काफी गन्दी गन्दी गालियां देने लगा।
अंत में मजबूरन देवांश पुलिस थाना पहुंच शिक्षक के खिलाफ प्राथमिक रिर्पोट दर्ज कराई। थाना प्रभारी गौतमचंद गाव?े ने बताया कि देवांश धुर्वे की शिकायत पर शिक्षक खोवा दीवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रहे हैं। इस बारे में जानकारी होने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामेन्द्र जोशी तत्काल विद्यालय पहुंचे। और खोवा दीवान के बारे में शिक्षकों से लिखित में जानकारी लेकर प्रतिवेदन बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया हैं। वही, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पूनम यादव ने खोवा दीवान पर क?ी कार्रवाई की मांग करते हुए तत्काल यहां से स्थानांतरण करने की मांग की हैं।