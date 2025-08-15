Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गरियाबंद

CG Crime: नशे में धुत शिक्षक की करतूत, कार से छात्र को कुचलने की कोशिश

CG Crime: कार में स्कूल के कुछ छात्र भी बैठे थे। शिक्षक खोवा दीवान कार से उतरकर देवांश के साथ अनाप-शनाप गाली गलौच करने लगा। बताया गया कि उस समय शिक्षक फुल नशे में था।

गरियाबंद

Love Sonkar

Aug 15, 2025

CG Crime: नशे में धुत शिक्षक की करतूत, कार से छात्र को कुचलने की कोशिश,

CG Crime: नगर के शासकीय ठाकुर दलगंजन सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला के एक शिक्षक द्वारा शराब के नशे में धुत होकर कार चलाते हुए एक छात्र को अपनी चपेट में लेने का दु:साहस करने का मामला प्रकाश में आया हैं। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में 12 वीं पढ़ने वाले देवांश धुर्वे छुट्टी के बाद अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा था कि पीछे से नगर के ठाकुर दलगंजन उच्चतर माध्यमिक शाला के शिक्षक खोवा दीवान अपनी कार से देवांश को लगभग चपेट में लेने कार को आगे बढ़ाए ही था कि देवांश एकदम से हड़बड़ाकर साईड हो गया और दुर्घटना ग्रस्त होने से बाल बाल बचा।

कार में स्कूल के कुछ छात्र भी बैठे थे। शिक्षक खोवा दीवान कार से उतरकर देवांश के साथ अनाप-शनाप गाली गलौच करने लगा। बताया गया कि उस समय शिक्षक फुल नशे में था। देवांश एवं उसके साथ चल रहे छात्रों ने खोवा दीवान को समझाने का काफी प्रयास किया। परंतु नशे की हालात में शिक्षक दीवान काफी गन्दी गन्दी गालियां देने लगा।

अंत में मजबूरन देवांश पुलिस थाना पहुंच शिक्षक के खिलाफ प्राथमिक रिर्पोट दर्ज कराई। थाना प्रभारी गौतमचंद गाव?े ने बताया कि देवांश धुर्वे की शिकायत पर शिक्षक खोवा दीवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रहे हैं। इस बारे में जानकारी होने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामेन्द्र जोशी तत्काल विद्यालय पहुंचे। और खोवा दीवान के बारे में शिक्षकों से लिखित में जानकारी लेकर प्रतिवेदन बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया हैं। वही, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पूनम यादव ने खोवा दीवान पर क?ी कार्रवाई की मांग करते हुए तत्काल यहां से स्थानांतरण करने की मांग की हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Aug 2025 12:24 pm

Published on:

15 Aug 2025 12:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG Crime: नशे में धुत शिक्षक की करतूत, कार से छात्र को कुचलने की कोशिश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.