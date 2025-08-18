CG News: नक्सल मार्चे पर पुलिस को बड़ी सफलता, नक्सली कैप किया ध्वस्त, 16.50 लाख बरामद

पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर देशी बीजीएल-4 नग, देशी सुरका सेल छोटा 4 नग, हैंड ग्रिनेड-1 नग, बेल्ट मेहरूम कलर-1 नग, नक्सली पोज-2 नग, नक्सली वर्दी 2 सेट नगदी रकम 16,50,000 रुपए, 2 नग मोबाइल, किंडल इलेक्ट्रानिक डिवाईस-1 नग, 1 नग रेडियो, सुरका कारतूस देशी 7 नग, सुरका कारतूस देशी खाली केस 6 नग, इसांस राउंड 5.56 एमएम 15 नग, 7.62 एमएम राउंड 16 नग, 7.62 एमएम खाली केस-2, एचडी कार्टेज-1 नग, एक स्टील बड़ा डिब्बे में 1 नग लैपटॉप, 1 नग लैपटॉप चार्जर, कार्डेक्स-4 बंडल, जिलेटिन राड 15 नग, इलेक्ट्रानिक डेटोनेटर 50 नग, इंसास मैगजीन 1 नग, एसएलआर रायफल मैगजीन 1 नग, सोल्ड्रिंग मशीन-14 नग, इलेक्ट्रानिक वायर-1 बंडल, टिफिन बम-1 नग बरामद किया गया। नक्सली घटना की मैनपुर थाना में विधिवत कार्रवाई की जा रही है।