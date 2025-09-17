CG News: एक घंटे की बारिश से डूबा स्टेशन रोड, 200 घरों में घुसा पानी, रेलवे निर्माण कार्यों की खुली पोल

एक स्थानीय निवासी ने कहा कि रेलवे स्टेशन तो बन गया, लेकिन मूलभूत सुविधाएं ध्वस्त हैं। बारिश में हमें घर छोड़ने की नौबत आ जाती है। अगर बस स्टैंड से नदी तक सीधी नाली बनाई जाती, तो यह समस्या कभी खड़ी नहीं होती। ठेकेदार का कहना है कि वे बस अड्डे से प्लेटफार्म तक सड़क और नाली बनाने को तैयार हैं, लेकिन रेलवे इंजीनियर द्वारा सीमा तय नहीं की जा रही। वहीं, संपर्क करने पर रेलवे इंजीनियर केके सिंह ने फोन नहीं उठाया। गौरतलब है कि मुयमंत्री 18 सितबर को राजिम रेलवे लाइन का उद्घाटन करने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही एक बरसात ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और अधूरेपन की हकीकत उजागर कर दी है।