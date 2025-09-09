CG News: कलयुगी बेटे की करतूत, मछली नहीं बनाने पर नशेड़ी ने मां को मार डाला

CG News: एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को पीट-पीटकर मार डाला। मां का कसूर इतना था कि उसने खाने में मछली नहीं बनाई थी। घटना ग्राम जोगीडीपा की है। घटना शनिवार की है। आरोपी कमलेश नंदे ने मां चंदा बाई नंदे को मछली बनाने के लिए कहा लेकिन मां ने दोपहर में बनाने का कहा।