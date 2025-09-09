CG News: कलयुगी बेटे की करतूत, मछली नहीं बनाने पर नशेड़ी ने मां को मार डाला

CG News: एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को पीट-पीटकर मार डाला। मां का कसूर इतना था कि उसने खाने में मछली नहीं बनाई थी। घटना ग्राम जोगीडीपा की है। घटना शनिवार की है। आरोपी कमलेश नंदे ने मां चंदा बाई नंदे को मछली बनाने के लिए कहा लेकिन मां ने दोपहर में बनाने का कहा।
इस पर नाराज कमलेश ने पास ही रखी कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से मां को बेदम पीटा। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। नशे के आदी आरोपी की पत्नी पहले ही उसके मारपीट और गाली गलौज करने की वजह से उसे छोड़कर अपने मायके चली गई है।
आरोपी अपने एक बेटे को लेकर मां के साथ रहता था। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लाश का पीएम पश्चात परिजनों को सौंप दिया।