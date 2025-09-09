अपने ही बने जान का दुश्मन! भतीजे ने सगे चाचा पर कुल्हाड़ी से हमला कर उतारा मौत के घाट

Crime News: इसी रंजिश के चलते लखमू के बेटे रामचरण (23) और सरवन मंडावी (24) ने हत्या की साजिश रची। मौका मिलते ही दोनों ने कुल्हाड़ी से वार कर चाचा की हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहाँ दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई। आरोपियों को 8 सितंबर को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।