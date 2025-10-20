Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व शाखा प्रबंधक को 4 साल की सजा; इस मामले में फंसे

Crime News: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व शाखा प्रबंधक को 4 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जानिए, पूरा मामला क्या है?

less than 1 minute read

गाज़ियाबाद

image

Harshul Mehra

Oct 20, 2025

former union bank of india branch manager sentenced to four years

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व शाखा प्रबंधक को 4 साल की सजा। फोटो सोर्स-IANS

Crime News: CBI की विशेष अदालत ने बैंक धोखाधड़ी मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व शाखा प्रबंधक को सजा सुनाई। गाजियाबाद की विशेष अदालत ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, लघु उद्योग शाखा (नोएडा) के शाखा प्रबंधक मनोज श्रीवास्तव को बैंक धोखाधड़ी के मामले में 4 साल की कैद और 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व शाखा प्रबंधक को सजा

CBI द्वारा दर्ज FIR के मुताबिक, यह मामला साल 2007 से 2009 के बीच का है। इस दौरान मनोज श्रीवास्तव यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की SSI शाखा, नोएडा में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए, अन्य व्यक्तियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर फर्जी और जाली दस्तावेजों के आधार पर ऋण स्वीकृत किए। साथ ही वितरित भी करवाए। जिससे बैंक को आर्थिक नुकसान हुआ।

14 दिसंबर 2010 को दर्ज किया गया था मामला

मामले में CBI ने 14 दिसंबर 2010 को मनोज श्रीवास्तव और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। CBI ने जांच पूरी होने के बाद 29 सितंबर 2012 को अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया। आरोपी मनोज श्रीवास्तव ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (CBI भ्रष्टाचार निरोधक), गाजियाबाद की अदालत में दोष स्वीकार करने की याचिका (गिल्टी प्ली) दायर की। उन्होंने अदालत के समक्ष अपने अपराध को स्वीकार कर लिया।

30 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया

कोर्ट ने शनिवार को अपने निर्णय में श्रीवास्तव को दोषी ठहराया। साथ ही 4 साल के कठोर कारावास के साथ 30 हजार का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।

ये भी पढ़ें

अयोध्या में विदेशी मेहमानों ने लगाए ‘जय श्रीराम’ के नारे; पर्यटक हुए भक्ति और लोगों के प्यार से इम्प्रेस
अयोध्या
foreign visitors chanted jai shri ram in ayodhya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 10:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व शाखा प्रबंधक को 4 साल की सजा; इस मामले में फंसे

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पहले किया झगड़ा फिर उठाई पिस्टल और ले ली पत्नी की जान… पुलिस कर रही आरोपी की तलाश

गाज़ियाबाद

गैंगस्टर पति ने जमानत पर आई गैंगस्टर पत्नी की गोली मारकर की हत्या, करवा चौथ से चल रहा था विवाद

गैंगस्टर पत्नी और गैंगस्टर पत्नी फाइल फोटो, सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम उपासना पांडे (फोटो सोर्स- 'X' Ghaziabad police)
गाज़ियाबाद

वर्दी की दबंगई… पहले बैठकर दो सिपाहियों ने शराब पी फिर किया हंगामा, कैंटीन कर्मचारी को दौड़ा-दौड़कर पीटा

गाज़ियाबाद

गाजियाबाद के होटल प्लूटो में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने 15 लोगों को किया रेस्क्यू

ghaziabad fire
गाज़ियाबाद

Ghaziabad Crime: दूसरी पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की हत्या, पकड़ लिया रंगेहाथ तो रच दी मौत की प्लानिंग”

Ghaziabad
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.