यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व शाखा प्रबंधक को 4 साल की सजा; इस मामले में फंसे

CBI द्वारा दर्ज FIR के मुताबिक, यह मामला साल 2007 से 2009 के बीच का है। इस दौरान मनोज श्रीवास्तव यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की SSI शाखा, नोएडा में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए, अन्य व्यक्तियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर फर्जी और जाली दस्तावेजों के आधार पर ऋण स्वीकृत किए। साथ ही वितरित भी करवाए। जिससे बैंक को आर्थिक नुकसान हुआ।