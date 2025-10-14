Patrika LogoSwitch to English

गैंगस्टर पति ने जमानत पर आई गैंगस्टर पत्नी की गोली मारकर की हत्या, करवा चौथ से चल रहा था विवाद

Gangster husband shoots dead his gangster गाजियाबाद में गैंगस्टर पति ने गैंगस्टर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय छोटी बेटी घर पर ही थी। करवा चौथ के दिन से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

2 min read

गाज़ियाबाद

image

Narendra Awasthi

Oct 14, 2025

गैंगस्टर पत्नी और गैंगस्टर पत्नी फाइल फोटो, सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम उपासना पांडे (फोटो सोर्स- 'X' Ghaziabad police)

फोटो सोर्स- 'X' Ghaziabad police

Gangster husband shoots dead his gangster गाजियाबाद में गैंगस्टर पति और गैंगस्टर पत्नी के बीच पिछले चार दिनों से चल रहे विवाद का खौफनाक अंत हुआ। जब पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। छोटी बेटी के सामने उसकी लाश को घसीट कमरे में डाल दिया और घर से निकल गया। छोटी बेटी ने पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस में घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों जमानत बाहर आए थे। घटना की जांच की जा रही है। घटना नंदग्राम की है।

दोनों ही गैंगस्टर के आरोपी

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के नंदग्राम के अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी में 38 वर्षीय विकास कुमार अपनी पत्नी और 13 साल और 11 साल की दो बेटियों के साथ रहता है। जिसकी शादी 14 साल पहले हुई थी। आज मंगलवार की सुबह विकास कुमार और उसकी पत्नी की रूबी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि विकास कुमार ने रूबी को गोली मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। उसके शव को वॉशरूम से लाकर कमरे में डाल दिया। गोली की आवाज सुनकर छोटी बेटी बाहर निकली तो उसने विकास को रूबी को घसीटते हुए देखा।

घटना के समय बड़ी बेटी स्कूल में छोटी बेटी घर पर

छोटी बेटी के अनुसार उसके पापा मम्मी को कमरे में छोड़कर बाहर चले गए। जबकि बुलाती रह गई। इसकी जानकारी उसने पड़ोसियों को दी। जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

क्या कहती है एसीपी नंदग्राम?

एसीपी नंदग्राम उपासना पांडे ने बताया कि विकास ने रुबी की गोली मार कर हत्या की है। घटना की जांच की जा रही है। मृतक महिला के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। पासपोर्ट को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इधर डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि रूबी के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज थे। जिसमें एक मुकदमा साजिश, बलवा और हत्या करने का मुकदमा मोदीनगर थाने में 2020 में हुआ था। विकास और रूबी को पुलिस ने 2020 में हुए अक्षय सागवान हत्याकांड में गिरफ्तार का जेल भेज दिया। दोनों जमानत बाहर आ गए। दोनों को 2023 में गैंगस्टर के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। इस समय भी दोनों जमानत पर बाहर है।

रूबी क्यों और कैसे बनी गैंगस्टर?

रूबी के भाई दीपेंद्र की हत्या शराब ठेके में विवाद के कारण 2019 में कर दी गई थी। जिसका आरोप अक्षय सांगवान पर लगा था। दीपेंद्र की हत्या का बदला लेने के लिए रूबी ने बंदूक उठाई और पुश्तैनी जमीन बेचकर किराए पर शूटर हायर किया। इस कार्य में उसने अपने पति और उसके साथी सप्पू गुर्जर को अपने साथ लिया। अक्षय सांगवान के दोस्त अश्वनी को भी अपने पक्ष में कर लिया था।

भाई के हत्या आरोपी को गोलियों से भूना

मोदीनगर थाना क्षेत्र के तिवड़ा रोड पर अक्षय सांगवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रूबी सहित कुल 8 नामजद किए गए थे। इसमें विकास और उसके साथी ने दूसरे मामले में दिल्ली में सरेंडर कर दिया था। जबकि अश्विनी ने गाजियाबाद कोर्ट में सरेंडर किया। पुलिस ने रूबी के ऊपर 15 हजार का इनाम घोषित किया। जिसे 8 सितंबर 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ‌ इस समय पति-पत्नी दोनों जमानत पर बाहर हैं।

