गैंगस्टर पति ने जमानत पर आई गैंगस्टर पत्नी की गोली मारकर की हत्या, करवा चौथ से चल रहा था विवाद

एसीपी नंदग्राम उपासना पांडे ने बताया कि विकास ने रुबी की गोली मार कर हत्या की है। घटना की जांच की जा रही है। मृतक महिला के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। पासपोर्ट को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इधर डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि रूबी के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज थे। जिसमें एक मुकदमा साजिश, बलवा और हत्या करने का मुकदमा मोदीनगर थाने में 2020 में हुआ था। विकास और रूबी को पुलिस ने 2020 में हुए अक्षय सागवान हत्याकांड में गिरफ्तार का जेल भेज दिया। दोनों जमानत बाहर आ गए। दोनों को 2023 में गैंगस्टर के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। इस समय भी दोनों जमानत पर बाहर है।