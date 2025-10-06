पुलिस का बड़ा एक्शन, लाखों के पटाखे जब्त, 26 सितंबर से लगा है प्रतिबंध

उन्होंने आगे कहा कि टीलामोड़ थाना क्षेत्र के जावली इलाके में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। इनकी कीमत लाखों में है। मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है। पर्यावरण संरक्षण और जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।