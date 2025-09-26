करीम होटल की थूक वाली रोटी कहीं आपने तो नहीं खाई? वीडियो देखकर बंद कर देंगे बाहर का खाना!

बता दें कि इसी साल जून में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बेहट कस्बे में थूक लगाकर रोटी बनाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बेहट कस्बे के होटल पर लगे तंदूर में थूक लगाकर रोटी बना रहे एक कारीगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ता की ओर से इस मामले में पुलिस को तहरीर देते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। बजरंग दल नेता हरीश कौशिक की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया था कि आरोपी शाहिद पुत्र दानिश निवासी बिहार, थूक लगाकर रोटी बना रहा है इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं।