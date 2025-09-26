Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

करीम होटल की थूक वाली रोटी कहीं आपने तो नहीं खाई? वीडियो देखकर बंद कर देंगे बाहर का खाना!

UP Crime: करीम होटल की थूक वाली रोटी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर हो सकता है कि आप बाहर का खाना खाना बंद कर दें।

गाज़ियाबाद

Harshul Mehra

Sep 26, 2025

UP Crime
रोटी पर थूक लगाते शख्स का वीडियो वायरल। फोटो सोर्स-x

UP Crime: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की विजय विहार कॉलोनी में करीम होटल का एक कर्मचारी रोटी पर थूकते हुए नजर आ रहा है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दिल्ली के निवासी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की

मामले को लेकर दिल्ली के करावल नगर के रहने वाले राहुल पचौरी ने शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत के बाद, पुलिस ने लोनी इलाके के होटल में जांच की। इसके बाद आरोपी कर्मचारी के खिलाफ अंकुर विहार थाने में मामला दर्ज किया।

आरोपी कर्मचारी फरार

पुलिस की माने तो मामला वायरल वीडियो के सबूत के आधार पर दर्ज किया गया। आरोपी कर्मचारी अभी फरार है और पुलिस ने जल्द ही उसे पकड़ने की बात कही है। मामले को लेकर अधिकारियों से निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।

इससे पहले भी आ चुका है मामला सामने

बता दें कि इसी साल जून में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बेहट कस्बे में थूक लगाकर रोटी बनाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बेहट कस्बे के होटल पर लगे तंदूर में थूक लगाकर रोटी बना रहे एक कारीगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ता की ओर से इस मामले में पुलिस को तहरीर देते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। बजरंग दल नेता हरीश कौशिक की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया था कि आरोपी शाहिद पुत्र दानिश निवासी बिहार, थूक लगाकर रोटी बना रहा है इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं।

इस तहरीर के आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद शांति भंग करने के आरोपों में इसका चालान किया गया।

ये भी पढ़ें

‘मम्मा ने ऐसे समय पर परिवार की इज्जत उछाली है..’ राजा भैया-भानवी सिंह के बेटे ने बताया अगला टार्गेट कौन?
लखनऊ

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2025 02:23 pm

Published on:

26 Sept 2025 02:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / करीम होटल की थूक वाली रोटी कहीं आपने तो नहीं खाई? वीडियो देखकर बंद कर देंगे बाहर का खाना!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.