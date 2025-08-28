पत्नी को लगा रील बनाने का चस्का, पति पुलिस कमिश्नर के पास जाकर रोया

पति का आरोप है कि उसकी पत्नी रील बनाते वक्त दूसरे मर्दों की बाहों में झूलती और अश्लील हरकत करती है। है। विरोध करने पर उसके दोस्त हत्या की धमकी देते हैं। इस जुनून ने पत्नी को इतना अंधा कर दिया है कि वह लोकप्रियता पाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकती। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।