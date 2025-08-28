Patrika LogoSwitch to English

गाज़ियाबाद

पत्नी को लगा रील बनाने का चस्का, पति पुलिस कमिश्नर के पास जाकर रोया

गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने पुलिस से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। उसकी पत्नी को इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि वह अश्लील वीडियो बनाती है और विरोध करने पर पति को जान से मारने की धमकी देती है। जानें इस चौंकाने वाले मामले की पूरी कहानी।

गाज़ियाबाद

Aman Pandey

Aug 28, 2025

UP news, Instagram reel

इंस्टाग्राम रील्स के जुनून में एक पत्नी ने अपने पति का जीवन मुश्किल कर दिया है। लोनी से आए एक व्यक्ति ने पुलिस आयुक्त के सामने फूट-फूटकर रोते हुए अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। उसने बताया कि उसकी पत्नी रील्स बनाने के लिए गैर-मर्दों के साथ अश्लील हरकतें करती है। विरोध करने पर वह जान से मारने की धमकी देती है।

पति ने पत्नी के वीडियो दिखाए

पीड़ित पति ने पुलिस आयुक्त को कुछ वीडियो भी दिखाए। इन वीडियो में पत्नी कभी आत्महत्या की कोशिश करती दिख रही है, तो कभी पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की धमकी देती है। एक वीडियो में वह चाकू लेकर अपने पति के पीछे दौड़ती भी नजर आ रही है।

2009 में हुई थी शादी

पीड़ित ने बताया कि 2009 में उनकी शादी हुई थी। 15 साल तक सब ठीक रहा। उनके दो बच्चे भी हैं, जिनकी उम्र 9 और 6 साल है। लेकिन 2024 में पत्नी को इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करने का जुनून सवार हो गया। इसके बाद से उसकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं।

'लोकप्रियता के लिए कुछ भी कर सकती है पत्नी'

पति का आरोप है कि उसकी पत्नी रील बनाते वक्त दूसरे मर्दों की बाहों में झूलती और अश्लील हरकत करती है। है। विरोध करने पर उसके दोस्त हत्या की धमकी देते हैं। इस जुनून ने पत्नी को इतना अंधा कर दिया है कि वह लोकप्रियता पाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकती। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

28 Aug 2025 09:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / पत्नी को लगा रील बनाने का चस्का, पति पुलिस कमिश्नर के पास जाकर रोया

