Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

बेवफा निकली है तू! करवा चौथ के दिन ही रच डाली पति की हत्या की साजिश; ‘मास्टर प्लान’ ने ली जान

Crime News: करवा चौथ के दिन ही पत्नी ने पति की हत्या की साजिश रच डाली। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर 'मास्टर प्लान' बनाया। जानिए, पूरा मामला क्या है?

2 min read

गोंडा

image

Harshul Mehra

Oct 14, 2025

case update wife conspired with her lover to murder husband

करवा चौथ के दिन ही रच डाली पति की हत्या की साजिश। फोटो सोर्स-Ai

Crime News: उत्तर प्रदेश के गोंडा में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारने की साजिश रची। करवा चौथ वाले दिन ही पत्नी ने अपने पति को मारने का 'मास्टर प्लान' बनाया।

पत्नी ने करवाई पति की हत्या

मामला कलुआ गांव का है। यहां के निवासी रिंकू की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से कराई थी। जानकारी के मुताबिक, रिंकू की पत्नी ने करवा चौथ वाले दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। इसके अगले ही दिन 11 अक्टूबर को उसने पति की हत्या करा दी।

आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। SP देहात अमृत जैन और CO इगलास महेश कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए कहा, ''शनिवार देर शाम रिंकू की गांव रफायतपुर के पास हत्या हुई। रिंकू अपनी पत्नी को दवा दिलाकर गांव वापस जा रहा था। हत्या की जांच करते हुए साक्ष्यों के आधार पर रिंकू की पत्नी को घर से और उसके प्रेमी गांव के ही अजीत को खैर-टेंटैंटीगांव रोड पर गिरफ्तार किया गया।

दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल

आरोपियों की निशानदेही से हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। सोमवार को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है।

मामले को लेकर SP देहात अमृत जैन ने क्या कहा?

SP देहात अमृत जैन का कहना है कि आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि रिंकू ने 10 साल पहले प्रेम विवाह किया था। गांव में मिस्त्री का काम रिंकू करता था। अजीत के घर वह अपनी पत्नी को लेकर करीब 2 साल पहले काम करने गया। यहीं से अजीत और रिंकू की पत्नी की पहचान हो गई। धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। जब इस रिश्ते की भनक रिंकू को लगी तो पति-पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा। झगड़े के दौरान कई बार उसने अपनी पत्नी को पीटा भी। इसे लेकर 7-8 दिन पहले रिंकू और अजीत के बीच गांव में झगड़ा हुआ था। तब रिंकू ने अजीत के 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। बस उसी दिन अजीत ने रिंकू की हत्या की योजना बनाना शुरू कर दिया।

प्रेमी के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश

पुलिस ने बताया कि अजीत ने रिंकू की पत्नी को अपनी मंशा बताई कि वह दोनों में से किसी एक को चुन लें। इस पर महिला ने अजीत का साथ देने का निर्णय लिया। करवा चौथ के दिन रिंकू की लंबी उम्र के लिए उसकी पत्नी ने व्रत रखा था। उसी दिन रिंकू काम के सिलसिले में गांव हसनगढ़ गया था। इस दौरान महिला और अजीत के बीच अकेले में मुलाकात हुई और दोनों ने योजना बनाई कि शनिवार को महिला चिकित्सक के पास अकेली जाएगी। वहां से रिंकू को बुलाया जाएगा। वापसी में रफायतपुर के पास ब्रेकर पर, जैसे ही बाइक धीमी होगी, अजीत फायरिंग करेगा।

प्लान के मुताबिक शनिवार को महिला अपनी छोटी बेटी को लेकर दवा लेने डॉक्टर के पास पहुंची और वहीं से फोन करके पति को देर होने का बहाना बनाकर बुला लिया। लौटते वक्त अजीत ने रिंकू की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद तीनों बाइक से गिर गए। महिला और बेटी दोनों को भी चोट लगी। शक न हो, इसलिए महिला पति के साथ मेडिकल कॉलेज भी पहुंच गई। पुलिस ने जब जांच और सर्विलांस के जरिए मामले की पड़ताल की तो संदेह गहरा गया। पूछताछ में दोनों ने सारी सच्चाई कबूल ली।

ये भी पढ़ें

दिवाली पर एक दिन की होगी ‘विशेष यात्रा’, दोनों टाइम रहेगी खाने की व्यवस्था, जानें मिनट टू मिनट कार्यक्रम
लखनऊ
special one day travel package from lucknow to Ayodhya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 11:33 am

Published on:

14 Oct 2025 11:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / बेवफा निकली है तू! करवा चौथ के दिन ही रच डाली पति की हत्या की साजिश; ‘मास्टर प्लान’ ने ली जान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

त्योहार से पहले बड़ा धमाका टला! घर से मिला 2 कुंतल अवैध पटाखों का जखीरा, युवक गिरफ्तार

भारी मात्रा में बरामद पटाखा गिरफ्तार युवक सोर्स पुलिस मीडिया सेल
गोंडा

एसपी की फिर चली तबादला एक्सप्रेस, चार इंस्पेक्टर 10 सब इंस्पेक्टर का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

Gonda
गोंडा

“सपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- सिंदूर की कीमत क्या जानें, जिन्होंने शादी ही नहीं की”

Gonda
गोंडा

करवा चौथ की रात बुझ गए दो चिराग, इलाज के दौरान टूटा दम रफ्तार ने छीन लीं दो सुहागिनों की खुशियां

Gonda
गोंडा

शादी का झांसा देकर ठेकेदार ने किया दुष्कर्म गर्भवती हुई किशोरी ने पुत्री को दिया जन्म, आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.