बेवफा निकली है तू! करवा चौथ के दिन ही रच डाली पति की हत्या की साजिश; ‘मास्टर प्लान’ ने ली जान

SP देहात अमृत जैन का कहना है कि आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि रिंकू ने 10 साल पहले प्रेम विवाह किया था। गांव में मिस्त्री का काम रिंकू करता था। अजीत के घर वह अपनी पत्नी को लेकर करीब 2 साल पहले काम करने गया। यहीं से अजीत और रिंकू की पत्नी की पहचान हो गई। धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। जब इस रिश्ते की भनक रिंकू को लगी तो पति-पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा। झगड़े के दौरान कई बार उसने अपनी पत्नी को पीटा भी। इसे लेकर 7-8 दिन पहले रिंकू और अजीत के बीच गांव में झगड़ा हुआ था। तब रिंकू ने अजीत के 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। बस उसी दिन अजीत ने रिंकू की हत्या की योजना बनाना शुरू कर दिया।