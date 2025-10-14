बेवफा निकली है तू! करवा चौथ के दिन ही रच डाली पति की हत्या की साजिश; ‘मास्टर प्लान’ ने ली जान

करवा चौथ के दिन ही रच डाली पति की हत्या की साजिश। फोटो सोर्स-Ai
Crime News: उत्तर प्रदेश के गोंडा में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारने की साजिश रची। करवा चौथ वाले दिन ही पत्नी ने अपने पति को मारने का 'मास्टर प्लान' बनाया।
मामला कलुआ गांव का है। यहां के निवासी रिंकू की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से कराई थी। जानकारी के मुताबिक, रिंकू की पत्नी ने करवा चौथ वाले दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। इसके अगले ही दिन 11 अक्टूबर को उसने पति की हत्या करा दी।
पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। SP देहात अमृत जैन और CO इगलास महेश कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए कहा, ''शनिवार देर शाम रिंकू की गांव रफायतपुर के पास हत्या हुई। रिंकू अपनी पत्नी को दवा दिलाकर गांव वापस जा रहा था। हत्या की जांच करते हुए साक्ष्यों के आधार पर रिंकू की पत्नी को घर से और उसके प्रेमी गांव के ही अजीत को खैर-टेंटैंटीगांव रोड पर गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों की निशानदेही से हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। सोमवार को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है।
SP देहात अमृत जैन का कहना है कि आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि रिंकू ने 10 साल पहले प्रेम विवाह किया था। गांव में मिस्त्री का काम रिंकू करता था। अजीत के घर वह अपनी पत्नी को लेकर करीब 2 साल पहले काम करने गया। यहीं से अजीत और रिंकू की पत्नी की पहचान हो गई। धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। जब इस रिश्ते की भनक रिंकू को लगी तो पति-पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा। झगड़े के दौरान कई बार उसने अपनी पत्नी को पीटा भी। इसे लेकर 7-8 दिन पहले रिंकू और अजीत के बीच गांव में झगड़ा हुआ था। तब रिंकू ने अजीत के 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। बस उसी दिन अजीत ने रिंकू की हत्या की योजना बनाना शुरू कर दिया।
पुलिस ने बताया कि अजीत ने रिंकू की पत्नी को अपनी मंशा बताई कि वह दोनों में से किसी एक को चुन लें। इस पर महिला ने अजीत का साथ देने का निर्णय लिया। करवा चौथ के दिन रिंकू की लंबी उम्र के लिए उसकी पत्नी ने व्रत रखा था। उसी दिन रिंकू काम के सिलसिले में गांव हसनगढ़ गया था। इस दौरान महिला और अजीत के बीच अकेले में मुलाकात हुई और दोनों ने योजना बनाई कि शनिवार को महिला चिकित्सक के पास अकेली जाएगी। वहां से रिंकू को बुलाया जाएगा। वापसी में रफायतपुर के पास ब्रेकर पर, जैसे ही बाइक धीमी होगी, अजीत फायरिंग करेगा।
प्लान के मुताबिक शनिवार को महिला अपनी छोटी बेटी को लेकर दवा लेने डॉक्टर के पास पहुंची और वहीं से फोन करके पति को देर होने का बहाना बनाकर बुला लिया। लौटते वक्त अजीत ने रिंकू की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद तीनों बाइक से गिर गए। महिला और बेटी दोनों को भी चोट लगी। शक न हो, इसलिए महिला पति के साथ मेडिकल कॉलेज भी पहुंच गई। पुलिस ने जब जांच और सर्विलांस के जरिए मामले की पड़ताल की तो संदेह गहरा गया। पूछताछ में दोनों ने सारी सच्चाई कबूल ली।
