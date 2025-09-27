नौकरी का झांसा देकर मौत के मुंह में धकेला? युवक का शव मिलने से हड़कंप, बुझ गया घर का चिराग

दरअसल शुक्रवार सुबह किसी अज्ञात व्यक्ति ने विकास को नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था। दिनभर घर न लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। लेकिन देर शाम गांववालों ने झाड़ियों में उसका शव देखा। पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव के प्रधान देवी प्रसाद यादव ने बताया कि विकास पिछले तीन वर्षों से उनके साथ ही टिकरी गांव में रह रहा था। वह मेहनती और शांत स्वभाव का युवक था। उनकी मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। ग्राम प्रधान ने पुलिस प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार की वारदात ने सभी को असुरक्षा की भावना से भर दिया है। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।इस दर्दनाक घटना ने न केवल मृतक के परिवार को शोक में डुबो दिया है। बल्कि पूरे गांव को दहला दिया है। ग्रामीणों की निगाहें अब पुलिस की जांच और कार्रवाई पर टिकी हैं।