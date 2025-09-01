साहब! अब पुलिस कय बुलेट चोरी न करब, मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली दो शातिर बदमाश गिरफ्तार

गोंडा जिले के इटियाथोक थाना में तैनात सिपाही राघवेंद्र शाही की बुलेट बाइक उनके कमरे के सामने से 20 अगस्त को दिनदहाड़े चोरी हो गई थी। जिससे पुलिस की काफी किरकिरी हो रही थी। सिपाही की तहरीर पर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर इटियाथोक पुलिस व एसओजी टीम आरोपियों की तलाश कर रही थी। रविवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के लालापुरवा से हर्रैया झूमन जाने वाली सड़क पर बुलेट सवार बदमाश आ रहे हैं। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर दी। अपने को पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके साथी को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। घायल बदमाश मनीष तिवारी धानेपुर थाना के गांव खाझा का रहने वाला है। जबकि उसका साथी सुरेंद्र कुमार भारती मोतीगंज थाना के गांव पैकोरा का रहने वाला है। घायल मनीष तिवारी के खिलाफ गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, प्रयागराज सहित कई जिले में लूट और चोरी के एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह पूर्व में भी जेल जा चुका है।