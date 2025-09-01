साहब! अब पुलिस कय बुलेट चोरी न करब, मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली दो शातिर बदमाश गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में रविवार की देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इसके साथी को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा जिंदा और खोखा कारतूस तथा एक बुलेट बाइक बरामद हुई है। पकड़े गए बदमाश मनीष तिवारी के खिलाफ गोंडा सहित कई जिले में लूट चोरी के मुकदमे दर्ज हैं।
गोंडा जिले के इटियाथोक थाना में तैनात सिपाही राघवेंद्र शाही की बुलेट बाइक उनके कमरे के सामने से 20 अगस्त को दिनदहाड़े चोरी हो गई थी। जिससे पुलिस की काफी किरकिरी हो रही थी। सिपाही की तहरीर पर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर इटियाथोक पुलिस व एसओजी टीम आरोपियों की तलाश कर रही थी। रविवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के लालापुरवा से हर्रैया झूमन जाने वाली सड़क पर बुलेट सवार बदमाश आ रहे हैं। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर दी। अपने को पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके साथी को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। घायल बदमाश मनीष तिवारी धानेपुर थाना के गांव खाझा का रहने वाला है। जबकि उसका साथी सुरेंद्र कुमार भारती मोतीगंज थाना के गांव पैकोरा का रहने वाला है। घायल मनीष तिवारी के खिलाफ गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, प्रयागराज सहित कई जिले में लूट और चोरी के एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह पूर्व में भी जेल जा चुका है।
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि जिले के इटियाथोक पुलिस व एसओजी टीम में रविवार की रात बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस से खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़ा गया बदमाश मनीष तिवारी धानेपुर थाना के गांव खाझा जोत का रहने वाला है। उसके साथी को भी घेराबंदी करके पकड़ लिया गया। इन बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा जिंदा व खोखा कारतूस तथा एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। 10 दिन पहले इसने बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की थी। घायल बदमाश मनीष तिवारी के खिलाफ गोंडा, अयोध्या, बलरामपुर, प्रयागराज सहित कई जनपदों में इसने चोरी और लूट की घटना को अंजाम दिया है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पूर्व में भी यह जेल जा चुका है। इसके खिलाफ इटियाथोक थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।