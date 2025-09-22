ससुराल में दामाद ने किया खौफनाक कांड: पत्नी को करंट लगाकर मार डाला, ससुर को किया घायल वजह जानकर दंग रह गए लोग

गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में रविवार रात जमीन और अवैध संबंधों के शक को लेकर हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। दिल्ली में नौकरी करने वाला पवन प्रजापति (32) अपनी पत्नी संगीता (28) को बिजली के तार से करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। विरोध करने पर उसने अपने ससुर मंगल का भी गला दबाकर जान लेने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार, मंगल ने 3 दिन पहले अपनी जमीन से दामाद पवन का नाम हटाकर सिर्फ बेटी संगीता के नाम कर दिया था। इससे नाराज पवन रविवार शाम ससुराल पहुंचा और झगड़े के बाद घर लौट गया। लेकिन रात करीब 8 बजे वह दोबारा पहुंचा और वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। संगीता को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि घायल मंगल का इलाज सीएचसी परसपुर में जारी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।