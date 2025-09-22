Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

ससुराल में दामाद ने किया खौफनाक कांड: पत्नी को करंट लगाकर मार डाला, ससुर को किया घायल वजह जानकर दंग रह गए लोग

गोंडा के परसपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को बिजली के तार से करंट देकर मार डाला। जबकि ससुर को भी मौत के घाट उतारने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जांच शुरू कर दी है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 22, 2025

Gonda
घटना के बाद जुटी लोगों की भीड़ फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले के परसपुर थाना के गांव राजा पुरवा में एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेरहम पति की करतूत देख हर कोई हैरान रह गया। पत्नी पर अवैध संबंध के शक को लेकर उसने बिजली का करंट लगाकर उसे मार डाला। घटना का विरोध करने पर उसने अपने ससुर का गला घोटकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। पत्नी और ससुर को मृत समझकर दोनों को छोड़कर मौके से फरार हो गया।

गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में रविवार रात जमीन और अवैध संबंधों के शक को लेकर हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। दिल्ली में नौकरी करने वाला पवन प्रजापति (32) अपनी पत्नी संगीता (28) को बिजली के तार से करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। विरोध करने पर उसने अपने ससुर मंगल का भी गला दबाकर जान लेने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार, मंगल ने 3 दिन पहले अपनी जमीन से दामाद पवन का नाम हटाकर सिर्फ बेटी संगीता के नाम कर दिया था। इससे नाराज पवन रविवार शाम ससुराल पहुंचा और झगड़े के बाद घर लौट गया। लेकिन रात करीब 8 बजे वह दोबारा पहुंचा और वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। संगीता को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि घायल मंगल का इलाज सीएचसी परसपुर में जारी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

थानाध्यक्ष बोले- पति को हिरासत पूछताछ की जा रही

परसपुर थानाध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने बताया- महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड ने साक्ष्य जुटाए। आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

Published on:

22 Sept 2025 03:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / ससुराल में दामाद ने किया खौफनाक कांड: पत्नी को करंट लगाकर मार डाला, ससुर को किया घायल वजह जानकर दंग रह गए लोग

