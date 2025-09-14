नवजातों की मौत पर केंद्रीय मंत्री का सख्त रुख, अस्पतालों की लापरवाही पर उठे सवाल

कीर्तिवर्धन सिंह ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि गोंडा जिले में कई अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने इसे विभागीय उदासीनता करार देते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही से न केवल मरीजों की जान खतरे में पड़ती है। बल्कि सरकार की छवि भी धूमिल होती है। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में तैनात कुछ डॉक्टर अपने दलालों के जरिए मरीजों को गुमराह कर निजी अस्पतालों में भेजते हैं। मंत्री ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह सीधे-सीधे मरीजों के साथ धोखा है। जनता का भरोसा तोड़ने जैसा है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, अस्पतालों में दलाली और निजी अस्पतालों के नेटवर्क पर अंकुश लगाया जाए। ताकि मरीजों को सरकारी अस्पतालों में ही बेहतर और पारदर्शी इलाज मिल सके। यह मामला एक बार फिर से सवाल खड़ा करता है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग कब तक अपनी जिम्मेदारी से बचता रहेगा। और कब तक मरीजों की जिंदगी दांव पर लगती रहेगी।