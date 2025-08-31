UP Rains: अगले 24 घंटे में मानसून फिर दिखाएगा जलवा, 1, 2 सितंबर इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। रविवार से बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। 31 अगस्त को पश्चिमी यूपी के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। जबकि पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में ही बरसात देखने को मिलेगी। पश्चिमी क्षेत्रों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 1 और 2 सितंबर को पूर्वी और पश्चिम दोनों संभाग में बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
UP Rains: उत्तर प्रदेश में बीते करीब एक सप्ताह जबरदस्त गर्मी और उमस का दौर जारी है। लेकिन रविवार से राहत मिलने की उम्मीद है। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक मानसून की गतिविधियां बढ़ेगी। IMD के अनुसार इसका सिलसिला रविवार यानी आज से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान आज एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर में भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत से गुजरे कम दबाव वाले क्षेत्र के कमजोर होने के बाद, उत्तरी पाकिस्तान और उसके पास के पंजाब क्षेत्र में ऊपरी वायुमंडल तक चक्रवाती हलचल बनने लगी है। इसी कारण मानसून की द्रोणिका उत्तर की ओर सरक गई है। इसके साथ ही बने अनुकूल मौसमी हालातों से उत्तर प्रदेश में मानसून की गति और प्रभाव और तेज़ हो गया है।
गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बिजनौर,लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, बस्ती, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर व आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। 1, 2, सितंबर को भारी बारिश की संभावना है।