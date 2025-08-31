UP Rains: अगले 24 घंटे में मानसून फिर दिखाएगा जलवा, 1, 2 सितंबर इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट

UP Rains: उत्तर प्रदेश में बीते करीब एक सप्ताह जबरदस्त गर्मी और उमस का दौर जारी है। लेकिन रविवार से राहत मिलने की उम्मीद है। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक मानसून की गतिविधियां बढ़ेगी। IMD के अनुसार इसका सिलसिला रविवार यानी आज से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान आज एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर में भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत से गुजरे कम दबाव वाले क्षेत्र के कमजोर होने के बाद, उत्तरी पाकिस्तान और उसके पास के पंजाब क्षेत्र में ऊपरी वायुमंडल तक चक्रवाती हलचल बनने लगी है। इसी कारण मानसून की द्रोणिका उत्तर की ओर सरक गई है। इसके साथ ही बने अनुकूल मौसमी हालातों से उत्तर प्रदेश में मानसून की गति और प्रभाव और तेज़ हो गया है।