Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

UP Rains: अगले 72 घंटे में फिर पलटेगा मौसम इन जिलों में मूसलाधार बारिश,IMD latest update

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मानसून की अभी विदाई नहीं हुई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। अगले 72 घंटे में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 05, 2025

UP Rains
बारिश की सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

UP Rains: यूपी में बूंदाबांदी को छोड़ दिया जाए तो बारिश का सिलसिला एक तरह से थम चुका है। बीते तीन-चार दिनों से दिन में तेज धूप निकलने के कारण उमस एक बार फिर बढ़ गई है। गुरुवार की रात पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे में पूर्वी यूपी के जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है।

UP Rains: यूपी में मानसून की रफ्तार थम चुकी है। एक बार फिर लोगों को उमस भरी गर्मी अगले चार-पांच दिनों तक सताएगी। तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 6,7,8, सितंबर तक बारिश के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। जबकि 9 सितंबर को पूर्वी यूपी में बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पश्चिमी यूपी के जिलों में 11 सितंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। IMD ने आईएमडी ने इसे ग्रीन जोन में रखा है।

इन जिलों में 9 सितंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट

गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, आजमगढ़, बस्ती, फ़ैज़ाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, चंदौली, अमेठी, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बस्ती, सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मानसून

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 07:26 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / UP Rains: अगले 72 घंटे में फिर पलटेगा मौसम इन जिलों में मूसलाधार बारिश,IMD latest update

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट