UP Rains: अगले 72 घंटे में फिर पलटेगा मौसम इन जिलों में मूसलाधार बारिश,IMD latest update

UP Rains: यूपी में बूंदाबांदी को छोड़ दिया जाए तो बारिश का सिलसिला एक तरह से थम चुका है। बीते तीन-चार दिनों से दिन में तेज धूप निकलने के कारण उमस एक बार फिर बढ़ गई है। गुरुवार की रात पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे में पूर्वी यूपी के जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है।
UP Rains: यूपी में मानसून की रफ्तार थम चुकी है। एक बार फिर लोगों को उमस भरी गर्मी अगले चार-पांच दिनों तक सताएगी। तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 6,7,8, सितंबर तक बारिश के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। जबकि 9 सितंबर को पूर्वी यूपी में बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पश्चिमी यूपी के जिलों में 11 सितंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। IMD ने आईएमडी ने इसे ग्रीन जोन में रखा है।
गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, आजमगढ़, बस्ती, फ़ैज़ाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, चंदौली, अमेठी, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बस्ती, सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।