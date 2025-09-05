UP Rains: अगले 72 घंटे में फिर पलटेगा मौसम इन जिलों में मूसलाधार बारिश,IMD latest update

UP Rains: यूपी में मानसून की रफ्तार थम चुकी है। एक बार फिर लोगों को उमस भरी गर्मी अगले चार-पांच दिनों तक सताएगी। तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 6,7,8, सितंबर तक बारिश के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। जबकि 9 सितंबर को पूर्वी यूपी में बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पश्चिमी यूपी के जिलों में 11 सितंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। IMD ने आईएमडी ने इसे ग्रीन जोन में रखा है।