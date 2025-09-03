विश्व हिंदू रक्षा परिषद अध्यक्ष बोले-देश को अस्थिर करने की चल रही साजिश, संभल की घटनाओं को लेकर बड़ा खुलासा

उन्होंने यह भी दावा किया कि एक मकान में जहां छह लोग रहते हैं। वहां 108 लोगों के नाम दर्ज पाए गए हैं। जिनकी असल पहचान संदिग्ध है। पश्चिम बंगाल और केरल की स्थिति को बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी बताते हुए उन्होंने कहा कि दो-दो हजार रुपये लेकर फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। गोपाल राय ने मांग की कि ऐसे अधिकारियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जेल भेजा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी की जांच अभी जारी है और इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए।