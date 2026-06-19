गोपालगंज में यूपी के डांसर की हत्या, फरमाइशी गाना न बजाने पर पेट में मारी गोली; मातम में बदला बारात का जश्न

Gopalganj Dancer Murder: बिहार के गोपालगंज जिले के कटेया थानाक्षेत्र के पटोहवा जमुन्हा गांव में गुरुवार देर रात एक शादी समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म कर रहे उत्तर प्रदेश के एक डांसर (लौंडा डांसर) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि शादी में शामिल तीन युवकों ने पहले एक खास गाना बजाने की मांग को लेकर झगड़ा किया और फिर बुरी नीयत से डांसर को जबरदस्ती स्टेज के पीछे वाले टेंट से खींचकर एक सुनसान जगह पर ले जाने की कोशिश की। जब डांसर ने इस विरोध किया, तो बदमाशों ने उसके पेट में गोली मार दी।