19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोपालगंज

गोपालगंज में यूपी के डांसर की हत्या, फरमाइशी गाना न बजाने पर पेट में मारी गोली; मातम में बदला बारात का जश्न

Gopalganj Orchestra Dancer Murder: उत्तर प्रदेश के 32 साल के डांसर सोनू गौड़ की गोपालगंज में एक शादी समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा इवेंट में परफ़ॉर्म करते समय पेट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि तीन युवकों ने यह अपराध इसलिए किया क्योंकि उनके कहने पर गाना नहीं बजाया गया था। पुलिस ने संदिग्धों के खिलाफ़ FIR दर्ज की है और उनकी तलाश तेज़ कर दी है।

2 min read
Google source verification

गोपालगंज

image

Anand Shekhar

Jun 19, 2026

gopalganj orchestra dancer murder

डांसर सोनू गोड़ (फाइल फोटो)

Gopalganj Dancer Murder: बिहार के गोपालगंज जिले के कटेया थानाक्षेत्र के पटोहवा जमुन्हा गांव में गुरुवार देर रात एक शादी समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म कर रहे उत्तर प्रदेश के एक डांसर (लौंडा डांसर) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि शादी में शामिल तीन युवकों ने पहले एक खास गाना बजाने की मांग को लेकर झगड़ा किया और फिर बुरी नीयत से डांसर को जबरदस्ती स्टेज के पीछे वाले टेंट से खींचकर एक सुनसान जगह पर ले जाने की कोशिश की। जब डांसर ने इस विरोध किया, तो बदमाशों ने उसके पेट में गोली मार दी।

यूपी से आई थी बारात, स्टेज पर चल रहा था नाच-गाना

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के बघौचघाट से पटोहवा जमुन्हा गांव में महेंद्र कुशवाहा के घर बारात आई हुई थी। बेटी की शादी के जश्न के दौरान मेहमानों और गांव वालों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम रखा गया था। यूपी के देवरिया के रहने वाले 32 साल के सोनू गौड़ अपनी टीम के साथ स्टेज पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे।स्वागत समारोह होने के बाद जश्न के माहौल में देर रात तक गाना-बजाना और डांस का प्रोग्राम चलता रहा।

सोनू के पेट में मारी गोली

ऑर्केस्ट्रा के मैनेजर रामनारायण यादव के अनुसार रात करीब 11 बजे तीन युवक शादी में आए मेहमानों की भीड़ में शामिल हो गए। वे डांसर सोनू गौड़ पर अपनी पसंद के गाने पर डांस करने का दबाव बनाने लगे। जब सोनू ने ऐसा करने से मना किया, तो उनके और उन युवकों के बीच बहस हो गई। विवाद बढ़ने के बाद सोनू आराम करने के लिए स्टेज के पीछे बने टेंट में चले गए। लेकि वे तीनों बदमाश भी उनके पीछे-पीछे टेंट में घुस गए।

मैनेजर के मुताबिक, बदमाशों की नीयत खराब थी और वे सोनू को जबरन पास की किसी सुनसान जगह पर ले जाना चाहते थे। एक युवक ने सोनू का हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर खींचने की कोशिश की। जब सोनू ने विरोध किया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, तो तीनों आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। हाथापाई के बीच, एक युवक ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और सीधे सोनू के पेट में गोली मार दी।

अस्पताल पहुंचने से पहले सोनू की मौत

जैसे ही गोली चलने की आवाज हुई, वहां अफरातफरी मच गई। इसी का फायदा उठाकर तीनों आरोपी भी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने खून से लथपथ और टेंट में गिरे सोनू गॉड को तुरंत पंचदेवरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद सोनू को मृत घोषित कर दिया।

3 अज्ञात के खिलाफ FIR

घटना की सूचना मिलते ही कटेया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की घेराबंदी की और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया है। ऑर्केस्ट्रा मैनेजर के लिखित बयान के आधार पर, हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत तीन अज्ञात स्थानीय युवकों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है।

टॉपर घोटाला के बाद बिहार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे IAS आनंद किशोर, 10 साल बाद क्यों हटाए गए?

ये भी पढ़ें
IAS Anand Kishor

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Jun 2026 11:18 am

Published on:

19 Jun 2026 11:08 am

Hindi News / Bihar / Gopalganj / गोपालगंज में यूपी के डांसर की हत्या, फरमाइशी गाना न बजाने पर पेट में मारी गोली; मातम में बदला बारात का जश्न

बड़ी खबरें

View All

गोपालगंज

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिस जगह पत्नी ने तोड़ा था दम, ठीक उसी स्थान पर पति की भी चली गई जान

husband-wife death at same place
गोपालगंज

मोकामा विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Anant Singh viral video case
राज्य

गोमांस के शक में 3 मुस्लिम युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल, राजद बोली- दंगा भड़काना भाजपा के DNA का हिस्सा

bihar news
गोपालगंज

अनंत सिंह के वकील की दलीलें नहीं आईं काम; कोर्ट ने मांगी केस डायरी, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार

Anant Singh viral video case
गोपालगंज

बाहुबली अनंत सिंह के हथियारों की होगी जांच, लाइसेंस और बैलिस्टिक टेस्ट करेगी पुलिस

Anant Singh viral video case
गोपालगंज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.