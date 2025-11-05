पूर्व ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज…नातिन ने लगाया नग्न होकर पिस्टल की नोक पर कपड़े उतरवाने का आरोप

फोटो सोर्स: पत्रिका, पूर्व ब्लॉक पर दर्ज हुआ मौका
गोरखपुर में डीएलएड छात्रा के साथ रेप की कोशिश करने के आरोपी ईश्वर चंद जायसवाल के खिलाफ कैंट थाने में बुधवार को एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। ईश्वर चंद गोलघर के बाल विहार तिराहे पर रहते हैं। वाराणसी की छात्रा ने उनपर गंभीर आरोप लगाया था। आरोपी रिश्ते में पीड़िता का नाना भी लगता है।
पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, जो जांच में अहम भूमिका निभाएगा। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस टीम इंवेस्टीगेशन कर रही है। बता दें कि आरोपी ईश्वर चंद जायसवाल पर डीएलएड छात्रा ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का कहना है कि आरोपी ने झांसा देकर उसका डीएलएड कोर्स में एडमिशन कराया। 25 अक्टूबर को पहले सेमेस्टर का पेपर देने के लिए वह गोरखपुर पहुंची। यहां देवर-देवरानी के साथ एक होटल में ठहरी।
छात्रा के मुताबिक, इसका पता चलते ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने उसका होटल बदलवा दिया और अपने होटल में रुकवाया। इसके बाद वे खुद वहां पहुंचा और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। यह देखकर उसे उनकी नीयत पर शक हो गया। उसने अपने देवर को इमरजेंसी मैसेज भेजा। इसी बीच आरोपी ने अपने कपड़े उतार दिए और छात्रा के कपड़े उतारने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने पिस्टल उसकी कनपटी पर सटा दी। धमकी दी जो कह रहा हूं, वो कर, वरना गोली मार दूंगा। इस दौरान देवर और देवरानी वहां पहुंच गए और दरवाजा पीटने लगे। छात्रा ने किसी तरह खुद को छुड़ाकर दरवाजा खोला। उन्हें देखकर आरोपी अर्धनग्न अवस्था में धमकी देता हुआ भाग गया।
पीड़िता वाराणसी की रहने वाली है। आरोपी रिश्ते में उसका दूर का नाना लगता है। छात्रा के मुताबिक, यह घटना 28 अक्टूबर की है। 3 नवंबर को उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामला सार्वजनिक किया। इस दौरान वह फूट-फूटकर रोने लगी थी। वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली 25 साल की पीड़िता ने बताया- मेरे पति के दूर के रिश्तेदार गोरखपुर के गोलघर इलाके में रहते हैं। वह पूर्व ब्लॉक प्रमुख और कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। रिश्ते में वे मेरे पति के दूर के नाना लगते हैं। कुछ महीनों पहले एक विवाह समारोह में वाराणसी आए थे।
मुझे, मेरे पति और ससुरालवालों से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि उनका गोरखपुर में एक डिग्री कॉलेज है, जिसके वे प्रबंधक हैं। उन्होंने मेरे करियर के बारे में पूछा और सलाह दी कि उनके कॉलेज में डीएलएड कोर्स में दाखिला ले लो। बढ़िया नंबरों से पास करवा दूंगा और बाद में अच्छी नौकरी भी लगवा दूंगा। मैंने यह बात पति व ससुराल वालों से साझा की। पति और ससुराल वालों ने कहा कि अगर ऐसा है तो दाखिला लिया जा सकता है। देवरानी ने भी डीएलएड में दाखिले की इच्छा व्यक्त की। सबकी सहमति होने पर मैं और मेरी देवरानी दोनों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख के कॉलेज में एडमिशन लिया।
पीड़िता ने बताया कि मैंने कहा नाना, आपको क्या हो गया है? तभी उन्होंने अपना कपड़ा निकाल दिए और मेरे सामने न्यूड होकर खड़े हो गए। कहने लगे कि मैं तुम्हें नौकरी लगवा दूंगा, जो मैं कहता हूं वह करो। मैंने कहा तुरंत मेरे कमरे से बाहर चले जाइए, वरना मैं शोर मचाऊंगी। आरोपी ने धमकी देते हुए कहा, चाहे जहां जाकर शिकायत कर लो, गोरखपुर में कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। विरोध करने पर भी वह नहीं माने और जबरन मेरे कपड़े उतारने लगे। उन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया। पिस्टल निकालकर कनपटी पर सटा दी। कहा- जो कह रहा हूं, वो करो, वरना गोली मार दूंगा, तभी मेरे देवर और देवरानी मेरा मैसेज देखकर दौड़ते हुए पहुंच गए। वे दरवाजा पीटने लगे। इसके बाद मैंने खुद को छुड़ाकर दरवाजा खोला।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग