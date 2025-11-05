पूर्व ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज…नातिन ने लगाया नग्न होकर पिस्टल की नोक पर कपड़े उतरवाने का आरोप

पीड़िता ने बताया कि मैंने कहा नाना, आपको क्या हो गया है? तभी उन्होंने अपना कपड़ा निकाल दिए और मेरे सामने न्यूड होकर खड़े हो गए। कहने लगे कि मैं तुम्हें नौकरी लगवा दूंगा, जो मैं कहता हूं वह करो। मैंने कहा तुरंत मेरे कमरे से बाहर चले जाइए, वरना मैं शोर मचाऊंगी। आरोपी ने धमकी देते हुए कहा, चाहे जहां जाकर शिकायत कर लो, गोरखपुर में कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। विरोध करने पर भी वह नहीं माने और जबरन मेरे कपड़े उतारने लगे। उन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया। पिस्टल निकालकर कनपटी पर सटा दी। कहा- जो कह रहा हूं, वो करो, वरना गोली मार दूंगा, तभी मेरे देवर और देवरानी मेरा मैसेज देखकर दौड़ते हुए पहुंच गए। वे दरवाजा पीटने लगे। इसके बाद मैंने खुद को छुड़ाकर दरवाजा खोला।