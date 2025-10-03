स्कूल में डांडिया कार्यक्रम के दौरान मारपीट, छात्र का फूटा सिर…परिजनों ने किया हंगामा

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, डांडिया कार्यक्रम के दौरान छात्र की पिटाई
गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल में डांडिया कार्यक्रम के दौरान एक छात्र को मनबढ़ों ने बुरी तरह पीट दिया, पीड़ित की गलती बस इतनी थी कि वह डांडिया के दौरान दूसरे छात्र से टकरा गया। छात्र की सूचना पर स्कूल पहुंचे उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। खोराबार थाने में गुरुवार रात छात्र के पिता की तहरीर पर इमरान, आरएन मद्देशिया और रोहन पासवान के खिलाफ FIR दर्ज की है।
जानकारी के मुताबिक खोराबार थानाक्षेत्र के पकड़ीहवा निवासी धरमचंद गौड़ ने बताया कि 28 सितंबर को उनका लड़का सागर गौड़ संस्कृति पब्लिक स्कूल सिक्टौर में आयोजित डांडिया में गया था। वहां डांस करते समय इमरान, आरएन और रोहन पासवान से टक्कर हो गई। इसके बाद आरोपी उसे धकेलते हुए गालियां देने लगे।
छात्र ने जब गाली देने से रोका तब तीनों आरोपी उसे मारने लगे, इस बीच एक आरोपी ने बेटे के सिर पर वार कर दिया। चोट लगने से सिर फट गया और वह खून से रंग गया। डांडिया में आए लोगाें ने किसी तरह बीच-बचाव किया। तब तीनों आरोपी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। सूचना पर छात्र के परिजन पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। SO खोराबार इत्यानंद पांडेय ने बताया कि तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच कर आरोपियों पर सख्त कारवाई की जाएगी।
