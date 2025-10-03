Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

स्कूल में डांडिया कार्यक्रम के दौरान मारपीट, छात्र का फूटा सिर…परिजनों ने किया हंगामा

गोरखपुर शहर के खोराबार थानाक्षेत्र में एक प्रतिष्ठित स्कूल में डांडिया कार्यक्रम के दौरान एक छात्र को मनबढ़ों ने बुरी तरह पीट दिया। परिजनों ने खोराबार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

less than 1 minute read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 03, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, डांडिया कार्यक्रम के दौरान छात्र की पिटाई

गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल में डांडिया कार्यक्रम के दौरान एक छात्र को मनबढ़ों ने बुरी तरह पीट दिया, पीड़ित की गलती बस इतनी थी कि वह डांडिया के दौरान दूसरे छात्र से टकरा गया। छात्र की सूचना पर स्कूल पहुंचे उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। खोराबार थाने में गुरुवार रात छात्र के पिता की तहरीर पर इमरान, आरएन मद्देशिया और रोहन पासवान के खिलाफ FIR दर्ज की है।

डांडिया के दौरान छात्र की मनबढ़ों से हुई टक्कर

जानकारी के मुताबिक खोराबार थानाक्षेत्र के पकड़ीहवा निवासी धरमचंद गौड़ ने बताया कि 28 सितंबर को उनका लड़का सागर गौड़ संस्कृति पब्लिक स्कूल सिक्टौर में आयोजित डांडिया में गया था। वहां डांस करते समय इमरान, आरएन और रोहन पासवान से टक्कर हो गई। इसके बाद आरोपी उसे धकेलते हुए गालियां देने लगे।

गाली देने से रोकने पर छात्र को मारपीट कर घायल किया

छात्र ने जब गाली देने से रोका तब तीनों आरोपी उसे मारने लगे, इस बीच एक आरोपी ने बेटे के सिर पर वार कर दिया। चोट लगने से सिर फट गया और वह खून से रंग गया। डांडिया में आए लोगाें ने किसी तरह बीच-बचाव किया। तब तीनों आरोपी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। सूचना पर छात्र के परिजन पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। SO खोराबार इत्यानंद पांडेय ने बताया कि तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच कर आरोपियों पर सख्त कारवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

‘जब तक देश में BJP की सरकार है इसे कोई जेल में नहीं डाल सकता’,अब रोहिणी ने चंद्रशेखर की सीक्रेट फोटो कर दी वायरल
लखनऊ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 05:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / स्कूल में डांडिया कार्यक्रम के दौरान मारपीट, छात्र का फूटा सिर…परिजनों ने किया हंगामा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बच्चों के साथ ‘बच्चे’ बने CM योगी; जमकर की हंसी-ठिठोली,बातचीत में क्या-क्या पूछा?

cm yogi adityanath met children
गोरखपुर

गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की निकली शोभायात्रा, बुलेटप्रूफ रथ पर सवार थे मुख्यमंत्री…जगह जगह हुआ अभिनंदन

Up news, cm yogi
गोरखपुर

महानवमी पर गोरक्षपीठाधीश्वर ने किया कन्या पूजन, माथे पर लगाए तिलक…पांव छूकर लिए आशीर्वाद, स्वयं परोसे भोजन

Up news, cm Yogi
गोरखपुर

“आई लव योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोज़र …लिखा लगा होर्डिंग, शहर में बना चर्चा का विषय

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सिर पर रुमाल रख बीमारी ठीक करने का दावा…यूट्यूब देखकर बन गई पादरी, झांसा देकर चलने लगा धर्म परिवर्तन का खेल

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.