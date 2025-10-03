स्कूल में डांडिया कार्यक्रम के दौरान मारपीट, छात्र का फूटा सिर…परिजनों ने किया हंगामा

छात्र ने जब गाली देने से रोका तब तीनों आरोपी उसे मारने लगे, इस बीच एक आरोपी ने बेटे के सिर पर वार कर दिया। चोट लगने से सिर फट गया और वह खून से रंग गया। डांडिया में आए लोगाें ने किसी तरह बीच-बचाव किया। तब तीनों आरोपी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। सूचना पर छात्र के परिजन पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। SO खोराबार इत्यानंद पांडेय ने बताया कि तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच कर आरोपियों पर सख्त कारवाई की जाएगी।