गोरखपुर

सोनौली हाइवे पर भीषण दुर्घटना, ओवरटेक के दौरान तीन गाड़ियों भिड़ी…दो युवकों की मौत

गोरखपुर-सोनौली राजमार्ग पर नयनसर टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई और चार घायल हो गए। एक कार द्वारा ओवरटेक करने के कारण यह दुर्घटना हुई, जिसमें तीन वाहन आपस में टकरा गए। मृतकों के घर कोहराम मचा हुआ है।

2 min read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 22, 2025

Up news, accident death

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, हाइवे पर तीन गाड़ियां भिड़ी, दो की मौत

मंगलवार को गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में देर रात दस बजे के करीब सोनौली हाइवे पर तीन गाड़ियां आपस में टकराकर पलट गईं। जिसमे सवार 4 लोग घायल हो गए और 2 की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किए और पुलिस को सूचना दिए। पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। जहां दो युवकों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।पीपीगंज थाना प्रभारी प्रभु दयाल सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों की तहरीर पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

मृतकों में दो युवक आदर्श और रोशन, चार घायलों को हो रहा हे इलाज

मृतकों में पीपीगंज के व्यापार मंडल के महामंत्री जय प्रकाश वर्मा के बेटे आदर्श वर्मा और ओम प्रकाश कन्नौजिया के बेटे रोहन कन्नौजिया के रूप में हुई। वहीं इस हादसे में दोनों मृतक के साथ एक्सयूवी कार में सवार रोहित और सुभांग तिवारी, दूसरी कार में सवार पीपीगंज के ही डॉ. सिद्धार्थ सिंह और पिकअप चालक घायल हुए हैं। जिनका इलाज चल रहा है।

डॉक्टर की हैरियर गाड़ी को युवकों ने तेज स्पीड ने ओवरटेक किया

जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात करीब 10 बजे गोरखपुर की तरफ से एक्सयूवी कार में सवार होकर आदर्श वर्मा, रोहन, राहत और सुभांग पीपीगंज जा रहे थे। आदर्श गाड़ी चला रहा था। रास्ते में नयनसर टोल प्लाजा के पहले पीपीगंज की तरफ हैरियर कार से जा रहे डॉ. सिद्धार्थ सिंह की गाड़ी को तेज स्पीड में एक्सयूवी कार ने ओवरटेक किया।

वन वे होने की वजह से सामने से आ रही पिकअप से भिड़ी युवकों की कार

जबकि एक तरफ की लेन बंद थी। एक ही सड़क पर दोनों तरफ से वाहन आ जा रहे थे। हैरियर कार को जैसे ही एक्सयूवी ने तेज स्पीड में ओवरटेक किया है। तभी पीपीगंज की तरफ से गोरखपुर की ओर जा रही पिकअप से एक्सयूवी की सामने से टक्कर हो गई। इस दौरान पीछे से आ रही हैरियर कार भी उसमे टकरा गई। एक्सयूवी और पिकअप पलट गई। ताबड़तोड़ तीन गाड़ियों के भिड़ते ही मौके पर हड़कंप मच गया, लोग दुर्घटना स्थल की तरफ भागे हुए पहुंचे। पुलिस घायलों को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचाई। जहां पर एक्सयूवी में सवार आदर्श और राेहन को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों के घर खबर मिलते ही परिजनो में कोहराम मच गया, पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया आगे की कारवाई पोस्टमार्टम के बाद होगी।

Published on:

22 Oct 2025 08:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सोनौली हाइवे पर भीषण दुर्घटना, ओवरटेक के दौरान तीन गाड़ियों भिड़ी…दो युवकों की मौत

