सोनौली हाइवे पर भीषण दुर्घटना, ओवरटेक के दौरान तीन गाड़ियों भिड़ी…दो युवकों की मौत

जबकि एक तरफ की लेन बंद थी। एक ही सड़क पर दोनों तरफ से वाहन आ जा रहे थे। हैरियर कार को जैसे ही एक्सयूवी ने तेज स्पीड में ओवरटेक किया है। तभी पीपीगंज की तरफ से गोरखपुर की ओर जा रही पिकअप से एक्सयूवी की सामने से टक्कर हो गई। इस दौरान पीछे से आ रही हैरियर कार भी उसमे टकरा गई। एक्सयूवी और पिकअप पलट गई। ताबड़तोड़ तीन गाड़ियों के भिड़ते ही मौके पर हड़कंप मच गया, लोग दुर्घटना स्थल की तरफ भागे हुए पहुंचे। पुलिस घायलों को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचाई। जहां पर एक्सयूवी में सवार आदर्श और राेहन को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों के घर खबर मिलते ही परिजनो में कोहराम मच गया, पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया आगे की कारवाई पोस्टमार्टम के बाद होगी।