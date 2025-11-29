गोरखपुर में बड़ा हादसा होते-होते बचा…एक एक कर 16 गाड़ियों को रौंद गई बोलेरो, अफरा-तफरी में भागे लोग

पुलिस को जानकारी देते हुए हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि शनिवार दोपहर 1:18 बजे एक बोलेरो UP-53-BL-9222 काफी तेज स्पीड में अनियंत्रित होकर परिसर में स्टाफ वाहन पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को रौंद दिया। इस हादसे में 16 गाड़ियां डेमेज हो गईं। पूछताछ में ड्राइवर ने अपना नाम यशवंत यादव बताया। आरोपी ड्राइवर ने बताया कि हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में उनके रिश्तेदार भर्ती हैं। वह बाहर खून देकर हॉस्पिटल में प्रवेश किया, इसी दौरान उसने बताया कि उसे अचानक ऐसा लगा कि उसका शरीर काम नहीं कर रहा है और ये हादसा हो गया। ड्राइवर के पास मिले ड्राइविंग लाइसेंस की वैलेडिटी 2 मार्च 2038 है। इस घटना के बाद काफी देर तक हॉस्पिटल में हंगामा होता रहा। शाहपुर पुलिस के आने के बाद लोग शांत हुए। शाहपुर थाने में डैमेज गाड़ियों के स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई है। इस बावत शाहपुर थाना प्रभारी नीरज राय ने बताया- तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी।