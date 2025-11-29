Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर में बड़ा हादसा होते-होते बचा…एक एक कर 16 गाड़ियों को रौंद गई बोलेरो, अफरा-तफरी में भागे लोग

शनिवार दोपहर हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में अचानक एक बोलेरो ने अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों को रौंद डाला, चंद सेकेंड में हुई इस घटना के बाद कैंपस में अफरा तफरी मच गई। जब लोग पार्किंग एरिया में गए वहां अपनी टूटी फूटी गाड़ियों को देख भड़क गए।

Nov 29, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका, अनियंत्रित बोलेरो का कहर

गोरखपुर के शाहपुर थानाक्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से बच गया, यहां गीतावाटिका स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में तेज रफ्तार से अनियंत्रित बोलेरो ने कैंपस में खड़ी गाड़ियों को रौंद दिया। इस दौरान दो लोग तो दैवीय कृपा से बच गए और भाग कर जान बचाए। इस घटना के बाद हॉस्पिटल कैंपस में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। कर्मचारियों ने बोलेरो चालक को पकड़कर शाहपुर थाने की पुलिस को सूचना दी।

अनियंत्रित बोलेरो की चपेट में आईं दर्जनों गाड़ियां

हादसे में बोलेरो की चपेट में कई गाड़ियां आई, अधिकतर गाड़ियां बुरी तरह डैमेज हो गई हैं। सभी डेमेज हुई सोलह गाड़ी मालिकों ने तहरीर शाहपुर थाने की पुलिस को सौंप दिया है। चालक की पहचान मंझरिया गांव के यशवंत यादव के रूप में हुई। पुलिस चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हॉस्पिटल कर्मचारियों ने इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दिया है। जिसमें बोलेरो का तांडव साफ दिख रहा है।

शाहपुर थाने में 16 गाड़ियों के मालिकों ने ड्राइवर के विरोध दी तहरीर

पुलिस को जानकारी देते हुए हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि शनिवार दोपहर 1:18 बजे एक बोलेरो UP-53-BL-9222 काफी तेज स्पीड में अनियंत्रित होकर परिसर में स्टाफ वाहन पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को रौंद दिया। इस हादसे में 16 गाड़ियां डेमेज हो गईं। पूछताछ में ड्राइवर ने अपना नाम यशवंत यादव बताया। आरोपी ड्राइवर ने बताया कि हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में उनके रिश्तेदार भर्ती हैं। वह बाहर खून देकर हॉस्पिटल में प्रवेश किया, इसी दौरान उसने बताया कि उसे अचानक ऐसा लगा कि उसका शरीर काम नहीं कर रहा है और ये हादसा हो गया। ड्राइवर के पास मिले ड्राइविंग लाइसेंस की वैलेडिटी 2 मार्च 2038 है। इस घटना के बाद काफी देर तक हॉस्पिटल में हंगामा होता रहा। शाहपुर पुलिस के आने के बाद लोग शांत हुए। शाहपुर थाने में डैमेज गाड़ियों के स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई है। इस बावत शाहपुर थाना प्रभारी नीरज राय ने बताया- तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

29 Nov 2025 07:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में बड़ा हादसा होते-होते बचा…एक एक कर 16 गाड़ियों को रौंद गई बोलेरो, अफरा-तफरी में भागे लोग

