गोरखपुर में ब्रान ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दर्जन भर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगीं

बता दें कि गोरखपुर में रविवार से ही आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। रविवार को तारामंडल स्थित वाटर वेज रेस्टोरेंट में रविवार सुबह आग लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। आग लगने की दूसरी घटना गोलघर के चटोरी गली में हुई जहां वेल्डिंग की चिंगारी से दो दुकानों में आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई।दमकल और स्थानीय पुलिस की फौरी कार्रवाई से कोई जनहानि नहीं हुई। कोतवाली के मुफ्तीपुर कोहर टोली में मुन्नालाल शर्मा के घर शाम पांच बजे अचानक आग की लपटें उठी। इससे पहले तेज आवाज सुनाई दी। पड़ोसियों ने बताया कि मुन्नालाल पेंट का कारोबार करते हैं और घर में रखे पेंट में आग लगने से हादसा हुआ।