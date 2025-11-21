गोरखपुर में ब्रान ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दर्जन भर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगीं

फोटो सोर्स: पत्रिका, गीडा स्थित फैक्ट्री में लगी आग
गोरखपुर के औद्योगिक क्षेत्र गीडा के सेक्टर 13 स्थित ब्रान ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। रूंगटा एजेंसी नाम की इस फैक्ट्री में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों आग बुझाने में लगी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक गीडा के सेक्टर 13 में राजेश रूंगटा की रूंगटा इंड्रस्ट्रीज के नाम से ब्रान ऑयल बनाने की फैक्ट्री संचालित करते हैं। शुक्रवार को भोर में करीब तीन बजे के आसपास अचानक फैक्ट्री में आग लग गई।
धुआं फैलने लगा तो कर्मचारियों ने शोर मचाते हुए पानी फेंक का बुझाना शुरू कर दिया। जब आग नियंत्रित नहीं हुई और तेजी से फैलने लगी तब सभी कर्मचारी बाहर भाग निकले। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की लगभग दर्जन भर गाड़ियां अभी आग बुझाने में लगी हुई है।आग के कारण फैक्ट्री मालिक के मुताबिक अधिक नुकसान की संभावना जताई जा रही है। मौके पर गीडा पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौजूद है।
बता दें कि गोरखपुर में रविवार से ही आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। रविवार को तारामंडल स्थित वाटर वेज रेस्टोरेंट में रविवार सुबह आग लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। आग लगने की दूसरी घटना गोलघर के चटोरी गली में हुई जहां वेल्डिंग की चिंगारी से दो दुकानों में आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई।दमकल और स्थानीय पुलिस की फौरी कार्रवाई से कोई जनहानि नहीं हुई। कोतवाली के मुफ्तीपुर कोहर टोली में मुन्नालाल शर्मा के घर शाम पांच बजे अचानक आग की लपटें उठी। इससे पहले तेज आवाज सुनाई दी। पड़ोसियों ने बताया कि मुन्नालाल पेंट का कारोबार करते हैं और घर में रखे पेंट में आग लगने से हादसा हुआ।
