Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में मां-बेटी की नृशंस हत्या…दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची पुलिस, अलग-अलग कमरों में मिली दोनों की खून से सनी लाश

सोमवार रात करीब 9:30 बजे शाहपुर क्षेत्र में हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने शाहपुर थाना क्षेत्र के एक घर में घुसकर मां शांति देवी और उनकी बेटी विमला देवी की धारदार हथियारों से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। सूचना मिलते ही DIG, SSP भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 24, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर में मां और बेटी की निर्मम हत्या

गोरखपुर के शाहपुर थानाक्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब मां- बेटी की खून से सनी लाश घर के अलग-अलग कमरों में मिली। घटना को देख कर लग रहा है कि बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या की, फिलहाल प्रारंभिक जांच में सामने आ रहा है कि हत्या की वजह प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है। सूचना मिलते ही शाहपुर थाना पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीआईजी एस.चिनप्पा और एसएसपी राजकरण नैय्यर भी घटना स्थल पर पहुंच गए है। फोरेंसिक टीम ने पूरे घर की जांच पड़ताल की, डॉग स्क्वायड भी मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल हत्या की वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

हत्या की वारदात से सनसनी, कमरे में मिली मां-बेटी की खून से सनी लाश

जानकारी के मुताबिक थाना शाहपुर के गीता वाटिका के पास घोसीपुरवा में विमला अपनी मां शांति देवी के साथ रहती थी। बाकि पूरे मकान में लगभग आधा दर्जन किरायेदार रहते थे। विमला ने शादी नहीं की है वह पास ही स्थित रामा फर्नीचर की दुकान पर काम करती थी। सोमवार की सुबह दुकान पर न पहुंचने पर मालिक रामानंद ने उन्हें फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ, न ही शाम तक इनके बारे में ही कोई सूचना मिली। देर शाम उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो दोनों महिलाओं के शव अलग-अलग कमरों में मिले। क्राइम सीन में घर में सामान बिखरा नहीं था, पुलिस के अनुसार, विमला के सिर पर गंभीर चोट है, जिससे लगता है कि उन पर किसी वजनी चीज से हमला किया गया। शांति के शरीर पर भी कई चोटों के निशान मिले हैं। फिलहाल प्राथमिक जांच में पुलिस इसे हत्या की वारदात मानकर।सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस क्षेत्र में तलाशी कर रही है। हत्यारों की पहचान और उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि संदिग्धों की तलाश तेजी से की जा रही है, जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है

ये भी पढ़ें

नीले ड्रम वाली मुस्कान ने बच्ची को दिया जन्म जिस पति की हत्या में बंद उसी के जन्मदिन पर हुई… जानिए मासूम को लेकर विवाद
मेरठ
साहिल, सौरभ राजपूत और मुस्कान फोटो सोर्स पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 11:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में मां-बेटी की नृशंस हत्या…दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची पुलिस, अलग-अलग कमरों में मिली दोनों की खून से सनी लाश

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ये कागज के रिश्ते…मां की मौत के बाद बेटा बोला फ्रीजर में रखवा दो लाश, काबिल हुए बेटे तो मां, बाप को भेज दिए वृद्धाश्रम

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

यूपी के इस जोन में पुलिस ने शुरू किया को-ऑपरेट टू अरेस्ट अभियान, अपराधियों का बचना अब नहीं होगा आसान

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में शादी के घर में सनसनीखेज वारदात…बाथरूम में खून से सनी लाश मिली, गांव में हड़कंप

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के मुकदमों की पैरवी करेंगे एडवोकेट आयुष शुक्ला, ग्रुप C पैनल में हुए शामिल

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में चली गोली, एक घायल…आक्रोशित भीड़ ने कार में की तोड़फोड़

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.