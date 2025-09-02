Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर के संकट मोचन मंदिर में मनबढ़ ने फेंका मांस का टुकड़ा, घंटों चला का हंगामा…माहौल तनावपूर्ण

गोरखपुर में सोमवार की शाम सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने से बच गया। यहां एक युवक नशे की हालत में मंदिर में महिलाओं पर मांस का टुकड़ा फेंक दिया, जिसके बाद यहां विवाद शुरू हो गया।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 02, 2025

सोमवार की शाम गोरखपुर के पिपराइच रेलवे स्टेशन के पास संकट मोचन हनुमान मंदिर में आरती के समय एक मनबढ़ ने महिलाओं पर मांस के टुकड़े फेंक दिए। इसके बाद परिसर में हड़कंप मच गया। महिलाओं ने जब हल्ला किया तब बाहर मौजूद लोग भाग रहे युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया और जमकर पीटे।

मांस फेंके जाने से नाराज श्रद्धालुओं ने शुरू किया हंगामा

मंदिर में मांस फेंके जाने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी करना शुरू का दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में किया और भीड़ से कारवाई करने का आश्वासन देकर शांत किया। पुलिस ने जब पूछताछ की तब पकड़े गए आरोपी की पहचान क्षेत्र के चकदहां टोला अगिया के उमेश यादव के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि वह दिव्यांग है। वह उस समय नशे में था। उसकी बाइक भी कब्जे में पुलिस ने ले लिया है।

आरोपी बोला...मीट के दुकानदार ने फेंकने को बोला था

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मीट के दुकानदार ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था। हंगामे की सूचना के बाद कस्बे में मूर्ति विसर्जन रोक दिया गया। सभी लोग थाने पर पहुंच गए। वहां लोगों ने दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की। सूचना पर सीओ चौरीचौरा अनुराग सिंह भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आक्रोशित भीड़ को समझाया जिसके बाद देर रात मूर्ति उठनी शुरू हुई।सीओ चौरीचौरा अनुराग सिंह ने बताया कि युवक को हिरासत में ले लिया गया है। नशे की हालत में है। वह बार-बार अपना बयान बदल रहा है। उसने अपना नाम उमेश यादव निवासी अगया परतावल, जिला कुशीनगर बताया है।

Published on:

02 Sept 2025 11:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर के संकट मोचन मंदिर में मनबढ़ ने फेंका मांस का टुकड़ा, घंटों चला का हंगामा…माहौल तनावपूर्ण

