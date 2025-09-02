गोरखपुर के संकट मोचन मंदिर में मनबढ़ ने फेंका मांस का टुकड़ा, घंटों चला का हंगामा…माहौल तनावपूर्ण

सोमवार की शाम गोरखपुर के पिपराइच रेलवे स्टेशन के पास संकट मोचन हनुमान मंदिर में आरती के समय एक मनबढ़ ने महिलाओं पर मांस के टुकड़े फेंक दिए। इसके बाद परिसर में हड़कंप मच गया। महिलाओं ने जब हल्ला किया तब बाहर मौजूद लोग भाग रहे युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया और जमकर पीटे।
मंदिर में मांस फेंके जाने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी करना शुरू का दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में किया और भीड़ से कारवाई करने का आश्वासन देकर शांत किया। पुलिस ने जब पूछताछ की तब पकड़े गए आरोपी की पहचान क्षेत्र के चकदहां टोला अगिया के उमेश यादव के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि वह दिव्यांग है। वह उस समय नशे में था। उसकी बाइक भी कब्जे में पुलिस ने ले लिया है।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मीट के दुकानदार ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था। हंगामे की सूचना के बाद कस्बे में मूर्ति विसर्जन रोक दिया गया। सभी लोग थाने पर पहुंच गए। वहां लोगों ने दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की। सूचना पर सीओ चौरीचौरा अनुराग सिंह भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आक्रोशित भीड़ को समझाया जिसके बाद देर रात मूर्ति उठनी शुरू हुई।सीओ चौरीचौरा अनुराग सिंह ने बताया कि युवक को हिरासत में ले लिया गया है। नशे की हालत में है। वह बार-बार अपना बयान बदल रहा है। उसने अपना नाम उमेश यादव निवासी अगया परतावल, जिला कुशीनगर बताया है।