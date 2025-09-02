गोरखपुर के संकट मोचन मंदिर में मनबढ़ ने फेंका मांस का टुकड़ा, घंटों चला का हंगामा…माहौल तनावपूर्ण

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मीट के दुकानदार ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था। हंगामे की सूचना के बाद कस्बे में मूर्ति विसर्जन रोक दिया गया। सभी लोग थाने पर पहुंच गए। वहां लोगों ने दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की। सूचना पर सीओ चौरीचौरा अनुराग सिंह भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आक्रोशित भीड़ को समझाया जिसके बाद देर रात मूर्ति उठनी शुरू हुई।सीओ चौरीचौरा अनुराग सिंह ने बताया कि युवक को हिरासत में ले लिया गया है। नशे की हालत में है। वह बार-बार अपना बयान बदल रहा है। उसने अपना नाम उमेश यादव निवासी अगया परतावल, जिला कुशीनगर बताया है।