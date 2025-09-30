Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, बचाने आए तीन दोस्तों को भी भीड़ ने बुरी तरह पीटा…बाइक से टक्कर के बाद हुआ था विवाद

गोरखपुर के सहजनवां थानाक्षेत्र के बनकटिया गांव के किशोर दुर्गा पूजा का मेला देखने आए थे, तभी बाइक से एक व्यक्ति को मामूली चोट लगने पर विवाद इतना बढ़ा कि आकाश निषाद की भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी।

2 min read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Sep 30, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, बाइक की टक्कर के बाद युवक की हत्या

गोरखपुर के सहजनवां में दोस्तों के साथ सोमवार की रात दुर्गा पूजा का मेला देखने गए युवक की बाइक से टक्कर लगने के बाद आक्रोशित लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा, साथ गए दोस्त भी भीड़ के गुस्से का शिकार बने। सूचना पर पहुंची पुलिस युवकों को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंची जहां एक युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, वहीं उसके दोस्त गंभीर रूप से घायल है।

युवक की हत्या के बाद सड़क पर बैठे परिजन

मृत युवक सहजनवां के पाली बनकटिया निवासी आकाश निषाद है मौत के बाद परिजन शव लेकर देर रात करीब 3 बजे आए, नौसड़ के पास सड़क पर बैठ गए। देर रात के समय ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन शांत हुए। पुलिस ने आकाश की लाश कब्जे में लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया।

बाइक से टक्कर लगने के बाद मनबढ़ों ने पीटकर अधमरा किया

जानकारी के मुताबिक पाली बनकटवा निवासी आकाश निषाद अपने दोस्तों के साथ बाइक से दुर्गा पूजा देखने सहजनवां गया थे, रात करीब बारह बजे सिनेमा रोड पर आकाश की टक्कर दूसरे बाइक से हाे गई। परिजनों का आरोप है कि दुर्घटना के बाद मनबढ़ों ने आकाश को घेर लिया। उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। मारते-मारते उसे अधमरा करके छोड़ा। साथ गए तीन युवक निक्की, विशाल और रंजीत को भी मनबढ़ों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

मेडिकल कालेज में युवक की मौत, तीन अन्य दोस्त गंभीर

सूचना पर पहुंची पुलिस व परिजनों ने गंभीर हालत में सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। जहां पर आकाश निषाद को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद देर रात करीब 3 बजे आकाश की लाश लेकर परिवार के लोग वापस आए। रास्ते में नौसड़ के पास स्थित पेट्रोल पंप पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इस सूचना पर सारे अधिकारी पहुंच गए। कार्रवाई का आश्वान देकर शांत कराया। सहजनवां थाना प्रभारी महेश चौबे ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा लिखा जा रहा है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

घर के अंदर देसी तमंचे से 17 वर्षीय किशोर ने खुद को मारी गोली, मचा कोहराम
उन्नाव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 09:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, बचाने आए तीन दोस्तों को भी भीड़ ने बुरी तरह पीटा…बाइक से टक्कर के बाद हुआ था विवाद

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शक्तिपीठ में हवन के साथ पूर्ण हुआ गोरक्षपीठाधीश्वर का नवरात्र अष्टमी अनुष्ठान, लोकमंगल की किए प्रार्थना

Up news, cm yogi, gorakhnath Mandir
गोरखपुर

सीएम पहुंचे गोरखपुर, त्योहारों में सुरक्षा दुरुस्त रखने का दिए निर्देश…स्ट्रीट लाइटें जलती रहे, न रहे सड़कों पर अंधेरा

Up news, gorakhpur, cm yogi
गोरखपुर

Indian Railways: पूर्वोत्तर रेलवे को बड़ी सौगात,अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नई अमृत भारत ट्रेन !

Gorakhpur news
गोरखपुर

गोरखपुर में पुलिस पर पथराव…दरोगा का फटा सिर, छेड़खानी की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में भी I love मोहम्मद के पोस्टर लगे, पुलिस ने हटवाया …वीडियो वायरल करने पर दस युवकों का शांतिभंग में चालान

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.