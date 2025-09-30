घर के अंदर देसी तमंचे से 17 वर्षीय किशोर ने खुद को मारी गोली, मचा कोहराम

फोटो सोर्स- पत्रिका
17 year boy commits suicide by shooting himself उन्नाव में 17 वर्षीय किशोर ने देशी तमंचे से अपने आप को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि किशोर खून से लथपथ पड़ा है। जब तक कुछ समझ पाते उसकी मौत हो चुकी थी। परिवार वालों में रोना पीटना मच गया। वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे किशोर ने यह कदम क्यों उठाया? घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या के कारण के विषय में परिजन कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कलवारी निवासी 17 वर्षीय मयंक दीक्षित पुत्र जयंत दीक्षित ने देसी तमंचे से खुद को गोली मार दी। घटना 29 सितंबर की देर शाम की है। घर के अंदर हुई इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। गोली की आवाज सुनकर जयंत दीक्षित सहित परिवार के अन्य सदस्य कमरे में गए। मौके की स्थिति देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। मयंक खून से लथपथ पड़ा है और उसकी मौत हो गई। घर में चीख पुकार मच गई। दो भाइयों में बड़े मयंक की मौत से घर में कोहराम मच गया। मां पूनम और छोटे भाई नैतिक का रो-रोकर बुरा हाल था। मयंक आरडीएस इंटर कॉलेज बांगरमऊ में इंटर सेकंड ईयर का छात्र था। घटना की जानकारी बांगरमऊ कोतवाली पुलिस को दी गई।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक परिजनों से बातचीत की। घटना के कारण के विषय में पूछा। लेकिन परिजन इस संबंध में कुछ भी नहीं बता सके। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चंद्रकांत सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी कारण का पता नहीं चला है कि क्यों मयंक ने आत्महत्या क्यों की है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि देसी तमंचा कहां से आया है? पुलिस ने देशी तमंचे को अपने कब्जे में ले लिया।
