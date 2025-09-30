घर के अंदर देसी तमंचे से 17 वर्षीय किशोर ने खुद को मारी गोली, मचा कोहराम

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कलवारी निवासी 17 वर्षीय मयंक दीक्षित पुत्र जयंत दीक्षित ने देसी तमंचे से खुद को गोली मार दी। घटना 29 सितंबर की देर शाम की है। घर के अंदर हुई इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। गोली की आवाज सुनकर जयंत दीक्षित सहित परिवार के अन्य सदस्य कमरे में गए। मौके की स्थिति देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। मयंक खून से लथपथ पड़ा है और उसकी मौत हो गई। घर में चीख पुकार मच गई। दो भाइयों में बड़े मयंक की मौत से घर में कोहराम मच गया। मां पूनम और छोटे भाई नैतिक का रो-रोकर बुरा हाल था। मयंक आरडीएस इंटर कॉलेज बांगरमऊ में इंटर सेकंड ईयर का छात्र था। घटना की जानकारी बांगरमऊ कोतवाली पुलिस को दी गई।