गोरखपुर में युवक को दौड़ाकर चाकुओं से गोदा…परिजनों ने किया चक्का जाम

शनिवार की देर रात चिलुआताल थानाक्षेत्र के बरगदवा में युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना के समय राहुल चौहान चौराहे से घर लौट रहा था, घात लगाए बैठे गांव के दीपू उर्फ संदीप चौहान ने अपने दो साथियों संग मिलकर हमला कर दिया। घायल राहुल किसी तरह भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ दूरी पर ही गिर पड़ा।
शोर सुनकर परिजन और ग्रामीणों मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में बीआरडी मेडिकल कालेज ले गए जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। रविवार की सुबह युवक की मौत की खबर फैलते ही दर्जनों महिलाएं बरगदवा चौराहे पर पहुंचीं और सड़क जाम करने का प्रयास करने लगीं। उनका आरोप था कि पुलिस ने आरोपित के घर पर तत्काल कार्रवाई नहीं की,वारदात के बाद आरोपित फरार हो गए
चक्का जाम की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए और आक्रोशित लोगों को समझने बुझाने लगे, पुलिस ने इसके बाद कारवाई करते हुए आरोपी संदीप के घर पर ताला लगा दिया। जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरे की फुटेज देखी, पुलिस दो अज्ञात हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। गांव में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, जिससे भारी फोर्स तैनात कर दी गई है।
चिलुआताल पुलिस ने राहुल के भाई अशोक चौहान की तहरीर पर एक नामजद और दो अज्ञात पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपित संदीप के भी हाथ में चोट आई है, उसे इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा गया है। SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नामजद और अज्ञात आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एक आरोपित पुलिस हिरासत में है जिसका इलाज चल रहा है। जल्द ही सभी हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।