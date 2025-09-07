Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में युवक को दौड़ाकर चाकुओं से गोदा…परिजनों ने किया चक्का जाम

गोरखपुर जिले के चिलुआताल थाना क्षेत्र के बरगदवा में एक युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। राहुल चौहान शनिवार शाम लगभग 8 बजे बरगदवा चौराहे से घर लौट रहा था। इसी दौरान हमलावरों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया , इलाज के दौरान सुबह उसकी मौत हो गई।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 07, 2025

Up news, gorakhpur news
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, गोरखपुर में युवक की चाकू मारकर हत्या

शनिवार की देर रात चिलुआताल थानाक्षेत्र के बरगदवा में युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना के समय राहुल चौहान चौराहे से घर लौट रहा था, घात लगाए बैठे गांव के दीपू उर्फ संदीप चौहान ने अपने दो साथियों संग मिलकर हमला कर दिया। घायल राहुल किसी तरह भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ दूरी पर ही गिर पड़ा।

मेडिकल कॉलेज में घायल युवक ने तोड़ दिया दम, परिजनों ने मचाया बवाल

शोर सुनकर परिजन और ग्रामीणों मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में बीआरडी मेडिकल कालेज ले गए जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। रविवार की सुबह युवक की मौत की खबर फैलते ही दर्जनों महिलाएं बरगदवा चौराहे पर पहुंचीं और सड़क जाम करने का प्रयास करने लगीं। उनका आरोप था कि पुलिस ने आरोपित के घर पर तत्काल कार्रवाई नहीं की,वारदात के बाद आरोपित फरार हो गए

ये भी पढ़ें

लव जिहाद… मिक्सी रिपेयर के बहाने महिला से छेड़छाड़, फिर शादी के लिए बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव, आगे हुआ ये
बरेली
image

सीसीटीवी फुटेज में दिखे हत्यारोपी, गांव में फोर्स तैनात

चक्का जाम की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए और आक्रोशित लोगों को समझने बुझाने लगे, पुलिस ने इसके बाद कारवाई करते हुए आरोपी संदीप के घर पर ताला लगा दिया। जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरे की फुटेज देखी, पुलिस दो अज्ञात हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। गांव में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, जिससे भारी फोर्स तैनात कर दी गई है।

मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

चिलुआताल पुलिस ने राहुल के भाई अशोक चौहान की तहरीर पर एक नामजद और दो अज्ञात पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपित संदीप के भी हाथ में चोट आई है, उसे इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा गया है। SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नामजद और अज्ञात आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एक आरोपित पुलिस हिरासत में है जिसका इलाज चल रहा है। जल्द ही सभी हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

महिला जज को धक्का मारा और निकाल दिया रेस्टोरेंट से बाहर! पति को परिणाम भुगतने की धमकी; गाली…
लखनऊ
Uttar Pradesh News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 03:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में युवक को दौड़ाकर चाकुओं से गोदा…परिजनों ने किया चक्का जाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट