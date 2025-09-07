गोरखपुर में युवक को दौड़ाकर चाकुओं से गोदा…परिजनों ने किया चक्का जाम

चिलुआताल पुलिस ने राहुल के भाई अशोक चौहान की तहरीर पर एक नामजद और दो अज्ञात पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपित संदीप के भी हाथ में चोट आई है, उसे इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा गया है। SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नामजद और अज्ञात आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एक आरोपित पुलिस हिरासत में है जिसका इलाज चल रहा है। जल्द ही सभी हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।