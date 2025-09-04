ABVP कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन: मंत्री ओमप्रकाश राजभर की शवयात्रा निकाली, जूतों की माला पहनाई और फूंका पुतला

अभाविप गोरक्ष प्रांत मंत्री मयंक राय ने कहा कि मंत्री ओमप्रकाश राजभर द्वारा ABVP के छात्रों को ‘गुंडा’ कहना न केवल विद्यार्थियों का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की आत्मा पर भी प्रहार है। श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे निर्दोष छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज को सही ठहराना राजभर जी की अवसरवादी और भ्रष्ट मानसिकता को उजागर करता है। अभाविप स्पष्ट कर देना चाहती है कि शिक्षा और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यदि मंत्री अपने गैर-जिम्मेदाराना बयान पर तुरंत माफी नहीं मांगते, तो परिषद का आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा।