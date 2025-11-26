Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोंडा पहुंचे एडीजी जोन, गोरखपुर…पुलिस कार्यालय का किए निरीक्षण, संविधान की दिलाए शपथ

एडीजी जोन, गोरखपुर आज गोण्डा के वार्षिक निरीक्षण के क्रम में पुलिस लाइन के क्वार्टर गार्ड एवं अन्य शाखाओं का निरीक्षण किया गया तथा संविधान की शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण करने के उपरांत पुलिस पेंशनर्स एवं राजपत्रित अधिकारीगण/ थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी कर आवश्यक निर्देश दिया गया।

Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 26, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोंडा पुलिस कार्यालय का निरीक्षण करते ADG गोरखपुर

एडीजी जोन गोरखपुर मुथा अशोक जैन ने बुधवार को जनपद गोंडा में वार्षिक निरीक्षण के तहत पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत क्वार्टर गार्ड से हुई, जहां एडीजी ने दस्ते की तैयारियों, अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन की अन्य शाखाओं और इकाइयों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडीजी द्वारा उपस्थित पुलिसकर्मियों को संविधान की शपथ भी दिलाई गई। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को संविधान में निहित कर्तव्यों और मूल्यों का पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए। कर्तव्यनिष्ठा, संवेदनशीलता और कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

पुलिस ऑफिस के अनुभागों की समीक्षा

पुलिस लाइन के निरीक्षण के बाद एडीजी अशोक जैन ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर वहां की विभिन्न शाखाओं—अभिलेख, अपराध, मानव संसाधन, नियंत्रण कक्ष सहित अन्य अनुभागों की समीक्षा की। उन्होंने कार्यप्रणाली, दस्तावेजों के अपडेट, लंबित प्रकरणों और तकनीकी व्यवस्था की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूर्ण किए जाएं। इसके पश्चात उन्होंने पुलिस पेंशनर्स तथा राजपत्रित अधिकारीगण/थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी की। इस दौरान कानून व्यवस्था, थानों के कार्य, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और बीट व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई। एडीजी ने अधिकारियों को क्षेत्र में गश्त, रिस्पांस टाइम, पीड़ित सहायता और पुलिसिंग की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

पुलिस और जनता के बीच मजबूत होगा संवाद

निरीक्षण कार्यक्रम के क्रम में एडीजी अशोक जैन ने जनप्रतिनिधियों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने जिले की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की प्राथमिकताओं और जनसहयोग के महत्व पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच संवाद मजबूत होना आवश्यक है, जिससे कानून-व्यवस्था और बेहतर तरीके से संचालित हो सके।

नवीन पुलिस लाइब्रेरी का उद्घाटन

दिनभर चले निरीक्षण कार्यक्रम के अंत में एडीजी ने पुलिस लाइन में निर्मित नवीन पुलिस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। लाइब्रेरी में पुलिसकर्मियों के लिए कानून, अपराध जांच, मनोविज्ञान, प्रबंधन और आधुनिक पुलिसिंग से संबंधित पुस्तकों का समृद्ध संग्रह उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि यह लाइब्रेरी पुलिसकर्मियों के ज्ञानवृद्धि और पेशेवर दक्षता में सहायक सिद्ध होगी। निरीक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए एडीजी ने जनपद पुलिस की सराहना की और बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया।

image

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

