गोंडा पहुंचे एडीजी जोन, गोरखपुर…पुलिस कार्यालय का किए निरीक्षण, संविधान की दिलाए शपथ

पुलिस लाइन के निरीक्षण के बाद एडीजी अशोक जैन ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर वहां की विभिन्न शाखाओं—अभिलेख, अपराध, मानव संसाधन, नियंत्रण कक्ष सहित अन्य अनुभागों की समीक्षा की। उन्होंने कार्यप्रणाली, दस्तावेजों के अपडेट, लंबित प्रकरणों और तकनीकी व्यवस्था की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूर्ण किए जाएं। इसके पश्चात उन्होंने पुलिस पेंशनर्स तथा राजपत्रित अधिकारीगण/थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी की। इस दौरान कानून व्यवस्था, थानों के कार्य, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और बीट व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई। एडीजी ने अधिकारियों को क्षेत्र में गश्त, रिस्पांस टाइम, पीड़ित सहायता और पुलिसिंग की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।