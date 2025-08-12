नाथ चंद्रावत छात्रावास से पी.ए.सी. हटने के बाद ABVP ने की मरम्मत व आवंटन की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर छात्रावास का तत्काल नवीनीकरण व मरम्मत कराकर इसे विद्यार्थियों को आवंटित करने की मांग की, ताकि विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले उन तमाम विद्यार्थियों को लाभ मिल सके जो सीमित संसाधनों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना लेकर पूर्वांचल के “ऑक्सफोर्ड” कहे जाने वाले इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। अभाविप ने आशा व्यक्त की है कि विश्वविद्यालय प्रशासन शीघ्र ही मरम्मत कार्य पूर्ण कर छात्रावास को विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराएगा, जिससे वे शिक्षा के साथ-साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका प्रभावी रूप से निभा सकें।