गोरखपुर में रामगढ़ताल के बाद अब ताल कंदला…पर्यटन के साथ ही बनेगा रोजगार का मुख्य केंद्र

फोटो सोर्स: इमेज, गोरखपुर में बनेगा एक्वा पार्क
सीएम योगी के गृह जिले में चौमुखी विकास पूरी रफ्तार से चल रहा है। कभी उपेक्षित पड़ा रामगढ़ ताल आज जुहू चौपाटी बना हुआ है जहां नियमित हजारों लोगों के मौज मस्ती करने आते हैं, अब वह दिन दूर नहीं जब शहर के खोराबार क्षेत्र स्थित ताल कंदला को भी पर्यटन का केंद्र बना दिया जाएगा। यहां एक्वा पार्क बनने जा रहा है यह मत्स्य विभाग के अधीन रहेगा और सरकार ने इसके लिए 30 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
यह एक्वा पार्क न केवल मछली पालन का प्रमुख केंद्र बनेगा बल्कि गोरखपुर का नया पिकनिक स्पॉट भी बनेगा। मत्स्य विभाग के उप निदेशक बृजेश कुमार ने बताया कि जिले में करीब तीन हजार मछली पालक हैं उनकी आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए यह योजना तैयार की गई है। इसके लिए 27 एकड़ जमीन पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। पार्क में मछलियों की नई प्रजातियों के विकास, बीज बैंक, प्रसंस्करण इकाई और प्रशिक्षण केंद्र जैसी सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।
एक्वा पार्क में बोटिंग की सुविधा भी जोड़ी जाएगी, जिससे यह स्थल पर्यटकों के लिए मनोरंजन और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम बनेगा। यहां आने वाले पर्यटक मछली पालन की तकनीकों को करीब से देख सकेंगे, साथ ही झील में बोटिंग का आनंद ले सकेंगे।अधिकारियों का मानना है कि यह पार्क गोरखपुर के पर्यटन क्षेत्र में वही भूमिका निभाएगा, जैसी रामगढ़ ताल निभा रहा है।
ताल कांदला में एक्वा पार्क बनने से न केवल मछली पालन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह पार्क पूर्वी उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन और ईको-टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता रखता है। अधिकारियों ने बताया कि बजट जारी होते ही निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, संभावना है कि कि नए साल की शुरुआत में काम शुरू हो जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग