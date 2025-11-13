गोरखपुर में रामगढ़ताल के बाद अब ताल कंदला…पर्यटन के साथ ही बनेगा रोजगार का मुख्य केंद्र

यह एक्वा पार्क न केवल मछली पालन का प्रमुख केंद्र बनेगा बल्कि गोरखपुर का नया पिकनिक स्पॉट भी बनेगा। मत्स्य विभाग के उप निदेशक बृजेश कुमार ने बताया कि जिले में करीब तीन हजार मछली पालक हैं उनकी आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए यह योजना तैयार की गई है। इसके लिए 27 एकड़ जमीन पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। पार्क में मछलियों की नई प्रजातियों के विकास, बीज बैंक, प्रसंस्करण इकाई और प्रशिक्षण केंद्र जैसी सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।