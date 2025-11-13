Scholarship Scheme: टोल कर्मियों के बच्चों को स्कॉलरशिप, 30 नवंबर तक करें आवेदन, मिलेगा शिक्षा में सहयोग

Scholarship Scheme 2025 : देशभर के टोल प्लाजाओं पर कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यक्रम के तहत टोल कर्मियों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (Scholarship Scheme) शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, जिनकी आर्थिक स्थिति सीमित है, लेकिन जिनमें पढ़ने और आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल है। इस योजना के तहत टोल प्लाजा पर कार्यरत पर्यवेक्षक, कैशियर, गार्ड, तकनीकी स्टाफ और सहायक कर्मियों के बच्चे छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे। योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है।