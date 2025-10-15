फ़िल्मफ़ेयर सम्मान के बाद सांसद रवि किशन का गोरखपुर में हुआ ऐतिहासिक स्वागत

फ़िल्म ‘लापता लेडीज़’ में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठित फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड 2025 से सम्मानित होने के बाद गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद रवि किशन शुक्ला का आज उनके गृह जनपद गोरखपुर आगमन पर भव्य और ऐतिहासिक स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर 100 से अधिक वाहनों के काफिले के साथ कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर गोरखनाथ मंदिर तक स्वागत का उत्सव पूरे मार्ग पर देखने को मिला।