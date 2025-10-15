Patrika LogoSwitch to English

फ़िल्मफ़ेयर सम्मान के बाद सांसद रवि किशन का गोरखपुर में हुआ ऐतिहासिक स्वागत

फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड विजेता सांसद रवि किशन का गोरखपुर में हुआ भव्य स्वागत, गुरु गोरखनाथ के चरणों में रवि किशन ने समर्पित किया फ़िल्मफ़ेयर सम्मान।

गोरखपुर

Oct 15, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका, सांसद रविकिशन का अभूतपूर्व स्वागत

फ़िल्म ‘लापता लेडीज़’ में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठित फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड 2025 से सम्मानित होने के बाद गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद रवि किशन शुक्ला का आज उनके गृह जनपद गोरखपुर आगमन पर भव्य और ऐतिहासिक स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर 100 से अधिक वाहनों के काफिले के साथ कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर गोरखनाथ मंदिर तक स्वागत का उत्सव पूरे मार्ग पर देखने को मिला।

स्वागत स्थल: कूड़ाघाट चौराहा → मोहद्दीपुर चौराहा → HP पेट्रोल पंप → छात्रसंघ चौराहा → गोलघर रोड → यातायात चौराहा → धर्मशाला → गोरखनाथ मंदिर

गुरु गोरखनाथ का किए पूजन

सांसद रवि किशन शुक्ला ने गोरखपुर पहुंचने के बाद सर्वप्रथम महायोगी गुरु गोरखनाथ भगवान जी का दर्शन-पूजन किया और अपना पुरस्कार उनके चरणों में समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने भावुक होते हुए कहा — कि “फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद गोरखपुर में प्रथम आगमन पर देवतुल्य कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा किए गए ऐतिहासिक स्वागत ने मेरा हृदय भावविभोर कर दिया।

गोरखपुर और देश का गौरव बढ़ाता रहूँगा

यह उपलब्धि केवल मेरी नहीं, बल्कि गोरखपुर की पावन धरती, आप सभी के विश्वास और वर्षों के सहयोग की जीत है। गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में यह सम्मान समर्पित करते हुए मैं संकल्प लेता हूँ कि "समर्पण और निष्ठा के साथ गोरखपुर और देश का गौरव बढ़ाता रहूँगा, आप सभी के स्नेह, समर्थन और आत्मीय स्वागत के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ।”

